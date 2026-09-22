Urge diputada mesa interinstitucional por mala calidad del aire en Ciudad Juárez

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María Antonieta Pérez planteó revisar vacíos legales y coordinar acciones contra fuentes contaminantes en la frontera.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada María Antonieta Pérez Reyes urgió la instalación de una mesa interinstitucional para atender los problemas de mala calidad del aire en Ciudad Juárez, ante los niveles de contaminación registrados recientemente en la frontera.

La legisladora señaló que la ciudad enfrenta nuevamente condiciones de contaminación atmosférica con registros de calidad del aire de mala a muy mala, lo que limita actividades al aire libre y representa un problema ambiental acumulado durante años.

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Como presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Pérez Reyes advirtió que uno de los principales obstáculos para atender el problema es la falta de coordinación entre autoridades y la existencia de vacíos legales.

La diputada planteó revisar las facultades de los tres niveles de gobierno, debido a que, según expuso, el municipio no siempre puede actuar de manera inmediata contra pequeñas ladrilleras, negocios u otras fuentes contaminantes por depender de procedimientos estatales o federales.

Ante esta situación, informó que solicitó nuevamente al Congreso del Estado la instalación de una mesa de análisis en Ciudad Juárez, con participación de autoridades federales, estatales y municipales.

El objetivo de la mesa sería identificar reformas legales, convenios y mecanismos de coordinación que permitan ampliar facultades, agilizar procedimientos y dar una respuesta más rápida frente a las fuentes de contaminación.

Pérez Reyes indicó que la solicitud fue presentada a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Joceline Vega Vargas, quien, de acuerdo con la legisladora, recibió el oficio y manifestó disposición para dar celeridad al tema.

La diputada agregó que buscará trabajar junto con Plan Estratégico de Juárez, organización que ha dado seguimiento al monitoreo de la calidad del aire, para definir una metodología e instalar la mesa en el menor tiempo posible.

“Los juarenses no pueden seguir viviendo entre un nivel de aire malo y muy malo mientras las autoridades se pasan la responsabilidad unas a otras. Necesitamos coordinación, facultades claras y acciones concretas”, sostuvo Pérez Reyes.

La legisladora planteó que antes de octubre se pueda avanzar en un plan de contingencia y en soluciones permanentes, con el fin de atender la contaminación atmosférica en Ciudad Juárez desde una estrategia coordinada entre instituciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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