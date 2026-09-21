Anuncian Congreso Nacional de Mediación Tres Culturas en Cuauhtémoc

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El encuentro se realizará los días 22 y 23 de octubre en el Centro de Convenciones de Ciudad Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la cultura de la paz y promover la mediación como una alternativa para la solución de conflictos, fue anunciado el 2do Congreso Nacional de Mediación Tres Culturas, Cien años unidos por la paz.

El encuentro se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre en el Centro de Convenciones de Ciudad Cuauhtémoc, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

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El coordinador del evento, Javier González, explicó que la iniciativa surgió después de la realización de ocho congresos regionales de mediación y que, tras la respuesta obtenida en la primera edición nacional, se decidió dar continuidad al proyecto.

González señaló que este congreso busca distinguirse por la participación de representantes de las culturas rarámuri, mestiza y menonita, que forman parte de la identidad regional de Cuauhtémoc.

El programa contempla 11 conferencias magistrales, cuatro foros de análisis, exposición de libros, presentación de proyectos exitosos y una muestra de productos regionales representativos de las Tres Culturas.

Entre las y los conferencistas anunciados se encuentran Jorge Pesqueira Leal, presidente del Instituto de Mediación de México; Pedro Morais Martins, de Portugal; y Carmen Gloria Brevis, especialista en mediación familiar de Santiago de Chile.

Como parte de las actividades previas, del 17 al 20 de octubre se impartirán talleres especializados en distintas instituciones educativas y organismos de Ciudad Cuauhtémoc y Chihuahua.

Los organizadores informaron que los talleres y conferencias contarán con certificación oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, como parte del valor académico del encuentro.

Durante el anuncio estuvieron presentes el diputado Saúl Mireles Corral; Javier González Jaquéz, presidente del Grupo San Antonio de Ciudad Cuauhtémoc; Gloria Corral Montoya, directora regional Zona Centro-Sur del Centro de Conciliación Laboral; Daniel Reyes Sandoval, director del Instituto de Justicia Alternativa y Atención Temprana del Poder Judicial del Estado; y David Terrazas Parada, director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado.

La invitación fue extendida a la ciudadanía, así como a estudiantes, especialistas, instituciones y organismos interesados en la mediación, la justicia alternativa y la construcción de paz.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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