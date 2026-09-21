Entrega Arturo Zubía kits preventivos contra gusano barrenador en Camargo

Publicidad - LB2 -

El legislador del PAN llevó apoyos a productores lecheros para reforzar medidas de prevención y protección del ganado

Camargo, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, entregó kits preventivos contra el gusano barrenador del ganado a productores lecheros de la región de Camargo.

La entrega se realizó en la Cremería Camargo, donde el legislador sostuvo un acercamiento con productores para brindar información sobre medidas de prevención, detección y atención oportuna ante esta plaga.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada se destacó la importancia de que quienes se dedican a la actividad ganadera conozcan las recomendaciones básicas para prevenir afectaciones en sus animales y proteger la producción regional.

Zubía Fernández señaló que los kits buscan contribuir a que los productores cuenten con herramientas para actuar de manera preventiva y reducir riesgos para la salud del hato ganadero.

El legislador reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Rural para llevar estos apoyos directamente a productores de la zona.

“Seguiremos trabajando de cerca con nuestros productores, escuchando sus necesidades y gestionando las herramientas necesarias para prevenir afectaciones al ganado y proteger el trabajo de las familias del campo”.

La entrega forma parte de las acciones de acompañamiento a productores lecheros y ganaderos de la región, ante la necesidad de fortalecer medidas sanitarias y de protección en el sector pecuario.

Zubía Fernández indicó que continuará dando seguimiento a las necesidades del campo en Camargo y municipios cercanos, particularmente en temas relacionados con prevención, sanidad animal y respaldo a la actividad productiva.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.