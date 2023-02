Urge Congreso a audiencia de formulación de imputación en contra de pseudofinancieras en el Estado

Publicidad - LB3 -

Ya son casi 7 mil personas afectadas por ARAS Business Group

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Pseudofinancieras en el Estado han causado un gran problema social, tal es el caso de ARAS Business Group, la cual afectó fuertemente el patrimonio de un gran número de familias chihuahuenses, señaló la diputada María Antonieta Mendoza Reyes, al presentar proposición en la que se exhorta a la Fiscalía General del Estado solicitar, al Juez de Control correspondiente, la audiencia de formulación de imputación, en el proceso seguido en contra de Vitas Financial y Vitas Consulting SAPI S.A. de C.V., y con ello se dé inicio al proceso de impartición de justicia a las personas afectadas.

La Legisladora refirió que la Fiscalía General del Estado así como la de distrito en Ciudad Juárez tienen nuevos fiscales recayendo las responsabilidades en Cesar Jáuregui Moreno y Carlos Manuel Salas.

La Legisladora agregó: “como diputada local hago un atento llamado a los nuevos fiscales para que se le dé celeridad a las denuncias de las familias que ya denunciaron a VITAS Financial y VITAS Consulting, y puedan ser judicializadas a la brevedad posible. Además, se busque con ello la presentación ante la justicia de todos los involucrados en el desfalco patrimonial de estas familias.”

En el año 2022 la fiscalía de distrito en Ciudad Juárez recibió 22 denuncias sumando la afectación patrimonial en estos expedientes la cantidad de $22,037,000. No obstante, estas denuncias que se presentaron en el año 2022 desafortunadamente el fiscal anterior Jesús Manuel Carrasco Chacón, por motivos que desconocemos no presentó o no judicializó dichas carpetas ante jueces competentes.

Por lo anterior, es que se hizo la petición a las personas que encabezan actualmente las fiscalías señaladas, para que se haga justicia a las familias que han sido defraudadas por las pseudofinancieras mencionadas.

