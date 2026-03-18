Supervisan autoridades operativos de seguridad en sesión de Mesa Estatal en Chihuahua

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Reportan detenciones, órdenes de aprehensión y avances en coordinación interinstitucional

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades de los tres niveles de Gobierno sostuvieron una sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Palacio de Gobierno, donde evaluaron los operativos de seguridad implementados en la entidad durante la última semana.

El encuentro fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, y contó con la participación de mandos civiles y militares, quienes dieron seguimiento a las acciones coordinadas en distintas regiones del estado.

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Entre los temas abordados destacó el avance en el retorno ordenado de familias desplazadas en la comunidad de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, con la intervención de diversas dependencias estatales.

Durante la sesión, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal presentaron resultados operativos, entre los que se reporta la ejecución de 66 órdenes de aprehensión, 35 detenciones en flagrancia y 29 sentencias condenatorias en el periodo del 13 al 17 de marzo.

“Se mantiene la coordinación eficaz entre corporaciones para garantizar la seguridad en el estado”, se destacó en la reunión.

Asimismo, se informó sobre la judicialización de 66 carpetas de investigación y la resolución de 89 expedientes, como parte de las acciones para fortalecer el sistema de justicia.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de mantener la colaboración entre instancias federales, estatales y municipales para avanzar en la reducción de delitos de alto impacto y consolidar condiciones de paz.

En la sesión participaron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y programas federales, como parte de la estrategia integral de seguridad en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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