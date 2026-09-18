Supervisa Arturo Zubía avances en deportiva Jardines del Desierto

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El diputado local recorrió la obra de una cancha de fútbol rápido en Camargo.

Camargo, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Arturo Zubía realizó un recorrido por la deportiva de la colonia Jardines del Desierto, donde supervisó los avances en la construcción de una cancha de fútbol rápido.

De acuerdo con el legislador, la obra permitirá fortalecer la infraestructura deportiva y ofrecer a niñas, niños y jóvenes un espacio adecuado para la práctica del deporte.

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Durante la visita, Zubía señaló que contar con instalaciones deportivas en buenas condiciones representa una oportunidad para fomentar estilos de vida saludables, la convivencia familiar y el desarrollo de nuevas generaciones.

El diputado informó que próximamente se contempla realizar una jornada de reforestación en la deportiva, con el objetivo de mejorar el entorno y generar un espacio más agradable para las familias y jóvenes que acuden a realizar actividades físicas.

“Queremos que esta deportiva no solamente tenga una cancha nueva, sino que sea un espacio vivo, digno y agradable para nuestras familias”.

Zubía indicó que la reforestación será parte de las acciones complementarias para dar mayor vida al espacio público y continuar con el mejoramiento de la zona.

El legislador agradeció a la gobernadora Maru Campos por el impulso a obras orientadas a transformar espacios públicos y mejorar las condiciones para la juventud.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar con la gestión de acciones que fortalezcan los espacios públicos y deportivos del Distrito XX.

El diputado sostuvo que invertir en infraestructura deportiva permite generar mejores condiciones de convivencia y desarrollo para niñas, niños y jóvenes de la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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