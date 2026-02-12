Refuerza Ecología fumigación contra garrapata en más de 3 mil viviendas de Juárez

Publicidad - LB2 -

La campaña preventiva busca reducir riesgos de rickettsia antes del inicio de la temporada de calor.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología mantiene activa la brigada de fumigación contra la garrapata en diversas colonias de la ciudad y ha realizado 3 mil 579 servicios gratuitos desde el pasado 13 de enero, informó el titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez.

Durante enero, las cuadrillas atendieron sectores como Parajes del Sur, Jardines de San José, La Campesina, Valle Verde, Torres del PRI, San Antonio, Hacienda de las Torres, El Sauzal, Terrenos Nacionales, San Lorenzo y La Chaveña, entre otras colonias, así como distintos fraccionamientos y etapas habitacionales.

También se brindó servicio en Cerradas del Parque en varias etapas, Parajes de Oriente, Independencia, Azteca, Constitución, Galeana, La Perla, Salvarcar y Misión del Portal, como parte de la estrategia preventiva implementada antes de la temporada de altas temperaturas.

Para febrero, la dependencia tiene programadas intervenciones en Industrial, Lindavista, Luis Olague, Ricardo Flores Magón, Santa Rosa, División del Norte, Vistas de Zaragoza y Riberas del Bravo en distintas etapas, además de Misiones de Emir, Parajes de San Isidro, Las Haciendas y la colonia Carlos Castillo Peraza.

El funcionario solicitó a la ciudadanía permitir el acceso al personal para fumigar tanto la parte frontal como posterior de los domicilios, ya que las brigadas no ingresan sin autorización de los residentes.

“Esto se realiza antes de que dé inicio el calor, con el propósito de prevenir y poder lograr que el índice de mortandad en la cuestión de la rickettsia sea el menor posible”.

La campaña forma parte de las acciones preventivas municipales para disminuir la presencia de la garrapata transmisora de rickettsiosis, enfermedad que en años anteriores ha registrado casos graves en la región fronteriza.

