InicioEstadoJuárez / El Paso

Promoverá Seguridad Vial uso del casco con rodada de concientización para motociclistas

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La actividad “Rodar con casco es rodar con vida” busca reforzar medidas de prevención entre motociclistas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial realizará este domingo 14 de junio la rodada de concientización Rodar con casco es rodar con vida, con el objetivo de promover el uso correcto del casco entre motociclistas.

El evento protocolario iniciará a las 12:00 del día en las instalaciones de la corporación, ubicadas en el cruce de la avenida Teófilo Borunda y Óscar Flores.

- Publicidad - HP1

Durante la actividad será obligatorio que todas las personas participantes porten casco correctamente durante todo el recorrido, como medida básica de seguridad y prevención.

La ruta partirá de Seguridad Vial y continuará por el bulevar Teófilo Borunda, para incorporarse posteriormente a la avenida Tecnológico hasta la glorieta del Kilómetro 20.

Después, el contingente recorrerá el Libramiento y Cuatro Siglos, para concluir en la Plaza de la Motocicleta.

La dependencia informó que durante el trayecto se realizarán cierres parciales a la circulación, por lo que pidió a la ciudadanía manejar con precaución y atender las indicaciones de los agentes viales.

La corporación señaló que este tipo de acciones buscan reducir incidentes viales y fortalecer la responsabilidad de quienes circulan en motocicleta por las calles de la ciudad.

Seguridad Vial reiteró que continuará impulsando actividades enfocadas en crear conciencia y promover una mejor cultura vial entre conductores, motociclistas y peatones.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Rechaza mayoría movilizaciones de la CNTE en Ciudad de México, según encuesta

Más de dos terceras partes de los participantes desaprobaron las protestas realizadas durante el...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

Fentanilo, lo que se puede prevenir

Por primera vez en muchos años, México está todavía a tiempo de impedir que...
Juárez / El Paso

Atienden bomberos y rescatistas varios servicios de emergencia

Los Departamento de Bomberos y de Rescate atendieron varias emergencias durante el día. Ciudad Juárez,...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto