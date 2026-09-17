Reconoce Congreso del Estado a cuatro agentes de la SSPM

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Los elementos municipales fueron distinguidos en las categorías de investigación, heroicidad y mérito policial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron reconocidos por el Congreso del Estado dentro de la convocatoria Medalla al Mérito Policial 2026.

La convocatoria fue emitida por la Legislatura estatal y promovida por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, con el propósito de reconocer el desempeño de integrantes de instituciones de seguridad.

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De acuerdo con la corporación, el registro estuvo vigente del 31 de marzo al 24 de abril, periodo en el que agentes de la Policía Municipal participaron en el proceso de evaluación.

En la categoría de Trabajo de investigación en materia de Seguridad Pública, fue reconocido Fernando Habacuc Manrrique Beltrán, adscrito a la Academia Municipal de Policía.

Manrrique Beltrán cuenta con más de 12 años de antigüedad en la corporación, periodo en el que ha desarrollado su labor con profesionalismo, disciplina y compromiso institucional.

En la categoría de Heroicidad policial fueron reconocidos Rosario Prieto Eleuterio y Bryan Antonio Rojas Aguirre, por acciones vinculadas con valentía y vocación de servicio.

Prieto Eleuterio cuenta con más de 11 años de servicio y se encuentra adscrita al Distrito Universidad, mientras que Rojas Aguirre tiene más de cuatro años en la corporación y está adscrito al Distrito Riberas.

En la categoría de Mérito policial fue galardonada Yoko Hernández Domínguez, quien cuenta con más de 17 años de antigüedad y actualmente está adscrita al Distrito Universidad.

Para la sesión en la que fueron entregados los reconocimientos, los agentes estuvieron acompañados por el director operativo, Víctor Sauceda, y la secretaria técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, Abril Portillo.

Sauceda Morales señaló que el reconocimiento representa el trabajo de toda la corporación y constituye un motivo de orgullo para Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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