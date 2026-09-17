Pide Arturo Zubía programa para regularizar tierras rurales

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El diputado panista propuso crear un padrón y un fondo estatal para apoyar a productores sin certeza jurídica sobre sus predios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Arturo Zubía, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno del Estado la creación de un programa que facilite la regularización de tierras rurales.

La propuesta está dirigida principalmente a pequeños propietarios que trabajan sus predios, pero no cuentan con escrituras o documentos que acrediten plenamente la propiedad.

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Zubía planteó que el programa permita integrar un padrón para identificar cuántos productores requieren apoyo, en qué zonas se encuentran y qué procedimiento necesita cada caso.

El legislador también propuso considerar un fondo estatal para cubrir gastos relacionados con mediciones, elaboración de planos, estudios y asesoría jurídica, además de buscar tarifas preferenciales con notarios.

Se trata de convertir un patrimonio informal en un activo con certeza jurídica, capaz de respaldar inversión, financiamiento, productividad y patrimonio familiar.

El diputado señaló que la falta de documentos limita las posibilidades de productores para acceder a créditos, apoyos e inversiones, además de dificultar la transmisión legal del patrimonio familiar.

El punto de acuerdo también solicita la participación de autoridades federales para agilizar los trámites que correspondan dentro de los procesos de regularización.

Zubía pidió además que los 67 municipios del estado analicen la posibilidad de aplicar descuentos, subsidios o exenciones en el Impuesto sobre Traslación de Dominio cuando este se genere por la regularización de tierras rurales.

La propuesta contempla coordinar al Gobierno del Estado, municipios, Poder Judicial, notarios y Registro Público de la Propiedad para orientar a cada productor durante el proceso.

El legislador sostuvo que el objetivo es que quienes trabajan sus tierras puedan obtener documentos que les brinden certeza jurídica y mejores condiciones para invertir, producir y heredar su patrimonio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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