Entrega Desarrollo Social hule negro a familias por lluvias

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El material fue distribuido para apoyar a familias que buscan proteger sus viviendas de posibles filtraciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección General de Desarrollo Social entregó hule negro a familias que solicitaron apoyo para proteger sus viviendas ante posibles filtraciones derivadas de las lluvias registradas en la región.

La distribución del material se realizó en puntos ubicados en sectores aledaños a los módulos Mirador y Torres, donde personal de la dependencia atendió a las personas que acudieron en busca de ayuda.

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Hugo Alberto Vallejo Quintana, director general de Desarrollo Social, señaló que la dependencia mantiene atención a las necesidades de las familias juarenses, especialmente ante situaciones que puedan afectar su patrimonio.

Estamos atendiendo a las familias que se han acercado a solicitar este apoyo y permanecemos atentos a las necesidades que puedan surgir a consecuencia de las lluvias.

El funcionario indicó que la intención del Gobierno Municipal es dar una respuesta oportuna y acompañar a quienes requieran apoyo durante las condiciones climáticas que se presentan en la ciudad.

Vallejo Quintana informó que la Dirección General de Desarrollo Social continuará dando seguimiento a las condiciones en distintos sectores de Ciudad Juárez.

La dependencia buscará canalizar y atender las solicitudes de apoyo de la población que pudiera presentar afectaciones relacionadas con las precipitaciones.

El titular de Desarrollo Social exhortó a las familias que tengan alguna necesidad derivada de las lluvias a mantenerse atentas a los canales oficiales de información del Gobierno Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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