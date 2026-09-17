Celebra Arturo Medina reapertura gradual de frontera para ganado

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El legislador priista reconoció a familias ganaderas de Chihuahua tras meses de restricciones por la emergencia sanitaria.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado y dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, Arturo Medina, celebró el avance en la reapertura gradual de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado en pie.

El legislador priista reconoció especialmente a las familias ganaderas de Chihuahua, al señalar que han enfrentado meses de incertidumbre y afectaciones económicas derivadas de las restricciones sanitarias.

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Medina recordó que la reapertura del comercio de ganado comenzó de manera gradual el pasado 24 de agosto por el cruce Agua Prieta-Douglas, en Sonora, y que ahora se contempla la reactivación del cruce San Jerónimo-Santa Teresa, en la frontera con Nuevo México.

Detrás de cada cabeza de ganado hay meses de trabajo, inversión y esfuerzo de familias enteras.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado sostuvo que los productores chihuahuenses resistieron uno de los momentos más complicados para el sector, al mantener el cuidado de sus hatos durante el periodo de restricciones.

Medina señaló que la reactivación representa un respiro para una actividad fundamental en la economía de comunidades rurales de Chihuahua, particularmente después de las medidas impuestas por la emergencia sanitaria relacionada con el gusano barrenador.

El legislador destacó que los productores han tenido un papel relevante en las tareas sanitarias y de vigilancia necesarias para recuperar condiciones de exportación.

Indicó que las acciones de prevención, control y erradicación de la plaga han requerido la participación de ganaderos y médicos veterinarios, así como una coordinación permanente con las autoridades competentes.

Proteger el estatus sanitario significa proteger el patrimonio de miles de familias.

Medina consideró que ahora corresponde a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno mantener la coordinación necesaria para consolidar la reapertura y evitar nuevos cierres que afecten nuevamente al sector.

El diputado señaló que la apertura de la frontera es una noticia positiva, pero insistió en que el trabajo debe continuar mediante el fortalecimiento de la sanidad, el acompañamiento a productores y la vigilancia de los protocolos.

Finalmente, afirmó que el ganado de Chihuahua cuenta con calidad para competir en el mercado internacional y que los productores tienen capacidad para recuperar gradualmente su actividad exportadora.

Verifiqué el contexto general con información oficial de Senasica sobre la reanudación gradual desde Agua Prieta y las acciones sanitarias contra el gusano barrenador; la fecha específica para San Jerónimo-Santa Teresa aparece reportada por medios estatales como programada para el 24 de septiembre. (gob.mx)

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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