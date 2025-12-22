Suma Movimiento Ciudadano nuevos liderazgos en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Diputado suplente local y ex candidato federal se integran a la Fuerza Naranja en acto encabezado por dirigencia estatal y federal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Movimiento Ciudadano anunció la incorporación de nuevos liderazgos con trayectoria en la frontera, como parte de su estrategia de fortalecimiento territorial en Chihuahua, durante un encuentro encabezado por el diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya y el diputado local y coordinador estatal Francisco Sánchez Villegas.

Durante el acto político, se informó la integración de Manuel Dick Alarcón, especialista en políticas públicas, docente y ex candidato a diputado federal por el Distrito 3, quien cuenta con experiencia en el servicio público en Ciudad Juárez.

Asimismo, se confirmó la adhesión de David Ramos Félix, actual diputado local suplente en el Congreso del Estado, también especialista en políticas públicas, con trabajo previo en distintas regiones del municipio a través de actividades en territorio.

Francisco Sánchez destacó que estas incorporaciones fortalecen el proyecto estatal de Movimiento Ciudadano, al sumar perfiles que calificó como trabajadores y comprometidos con el futuro de la entidad, en un contexto de crecimiento político del partido.

El coordinador estatal subrayó que Movimiento Ciudadano se ha consolidado como la segunda fuerza política a nivel nacional, mientras que en Chihuahua se posiciona como primera fuerza en 13 municipios, de acuerdo con los resultados y estructuras locales.

Por su parte, Alfredo Lozoya afirmó que el crecimiento del partido en distintas regiones del estado confirma su papel como alternativa política, al tiempo que adelantó que el proyecto continuará expandiéndose rumbo a 2026.

“El crecimiento de Movimiento Ciudadano en cada región de este estado refrenda que esta fuerza política es la única alternativa de Chihuahua para enfrentar al régimen”, expresó el legislador federal.

Finalmente, los dirigentes coincidieron en que la Fuerza Naranja seguirá sumando perfiles dispuestos a participar activamente en la vida política del estado, con énfasis en el trabajo territorial y la organización municipal.

