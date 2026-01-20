Movil - LB1A -
    enero 20, 2026 | 18:26
    Sostiene Maru Campos reunión de trabajo con Ernestina Godoy en la FGR

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    Acordaron fortalecer la coordinación y agilizar investigaciones prioritarias en Chihuahua.

    Ciudad de México (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en las instalaciones del complejo conocido como Parque Nacional de la Justicia, ubicado en la zona poniente de la capital del país.

    El encuentro formó parte del seguimiento a los acuerdos establecidos en la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en el que la mandataria estatal expuso los avances y resultados alcanzados en materia de seguridad, y destacó la coordinación permanente que mantiene el Gobierno del Estado con la delegación de la FGR y con otras corporaciones federales con presencia en Chihuahua.

    Durante la reunión, ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de fortalecer la presencia local de la FGR y profundizar la colaboración interinstitucional, particularmente en lo relacionado con la agilización de la integración de carpetas de investigación vinculadas a objetivos prioritarios identificados por instancias de seguridad y justicia, tanto estatales como federales.

    La gobernadora reiteró la disposición de su administración para mantener una comunicación fluida y una coordinación efectiva con el Gobierno Federal, como parte de la estrategia para garantizar la paz y la seguridad de la población chihuahuense.

    En la reunión también participó el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, como parte del equipo estatal que da seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad y procuración de justicia.

