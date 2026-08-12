Sostiene Maru Campos reunión con Clúster Minero de Chihuahua

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Gobierno del Estado y Clumin revisaron temas de proveeduría, inversión, seguridad y coordinación institucional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Clúster Minero de Chihuahua, Paola Cázares, y con integrantes del Consejo de Administración del organismo, para dar seguimiento a temas estratégicos del sector.

Durante el encuentro se revisaron oportunidades para fortalecer la proveeduría regional, impulsar nuevos proyectos y reconocer la aportación de la minería al desarrollo económico, social y sustentable del estado.

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El sector minero en Chihuahua cuenta con más de 4 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa acumulada, además de presencia en municipios como Ocampo, Chínipas, Guadalupe y Calvo, Urique, Cusihuiriachi e Hidalgo del Parral.

En la reunión también se abordaron asuntos relacionados con la seguridad de las comunidades y de las operaciones mineras, particularmente en zonas donde esta actividad representa una fuente relevante de empleo y desarrollo económico.

Las autoridades destacaron la importancia de sumar al sector minero a las estrategias de coordinación implementadas por los tres niveles de gobierno, así como mantener el acceso a los servicios que brinda la Policía Minera.

Como parte de los acuerdos, se informó que próximamente se firmará un convenio de colaboración para integrar al Clumin a la Plataforma Centinela, con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación, prevención y atención.

La incorporación del organismo a esta plataforma busca mejorar la capacidad de respuesta institucional en beneficio del sector minero y de las comunidades donde se desarrollan sus actividades.

En la reunión participaron los secretarios de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, y de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, así como la directora de Minería, Rocío Flores.

También asistió el comandante de la 42a Zona Militar, David Antonio López Velasco, como parte de la coordinación institucional en temas vinculados con seguridad y operación territorial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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