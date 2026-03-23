Clasifica Chihuahua tres selecciones a la fase nacional de futbol CONADE 2026

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Equipos obtienen oro invicto en regional y competirán en Puebla.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación Chihuahua logró clasificar a tres de sus cuatro selecciones a la etapa nacional de futbol soccer de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, tras su participación en la fase regional realizada el pasado fin de semana en la capital del estado.

Los equipos que avanzaron son el selectivo femenil 2012-2013, Bravos Sub 15 y Chihuahua 2012 varonil, los cuales obtuvieron la medalla de oro de manera invicta, consolidando su pase a la siguiente etapa.

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El proceso estuvo bajo la dirección del entrenador juarense Adrián Valdez, y destacó por la presencia mayoritaria de jugadores originarios de Ciudad Juárez, lo que refleja el desarrollo del talento local en estas categorías formativas.

“Los selectivos obtuvieron la medalla de oro de manera invicta, destacando la base juarense en sus plantillas”

La fase regional de la Región 1 —integrada por Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua— se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo en el Polideportivo Sur, con encuentros en las categorías Sub-14 y Sub-15, en ambas ramas.

Este proceso forma parte de una ruta que incluye etapas zonales y preselecciones estatales, con el objetivo de conformar equipos competitivos que representen a la entidad a nivel nacional.

Durante el torneo también se contó con la presencia de visores de clubes profesionales como Tigres, Necaxa, Pachuca, Rayados y FC Juárez, así como de la Selección Nacional, quienes evaluaron a jóvenes prospectos.

Tras estos resultados, las selecciones chihuahuenses se preparan para la fase nacional, que se disputará del 24 al 30 de abril en Puebla, donde buscarán posicionarse entre los mejores del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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