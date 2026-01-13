Movil - LB1A -
    enero 13, 2026 | 16:00
    Foto: Facebook | El asesor de seguridad en Texas, Mario Arturo Pico, pidió formalmente al Gobierno de EU indagar a Alfredo “El Caballo” Lozoya, Francisco Sánchez y Nancy Escárcega.

    Solicita militante de MC en EEUU investigar a Alfredo Lozoya, Francisco Sánchez y Nancy Escárcega

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Reunión con jueces federales y estatales de EU abordó presuntas irregularidades con posible impacto transfronterizo

    El Paso, EUA (ADN/Staff) – El asesor en materia de seguridad del estado de Texas, Mario Arturo Pico Castañeda, ex militante de Movimiento Ciudadano, informó a través de redes sociales que sostuvo una reunión de trabajo con dos jueces de Estados Unidos —uno del ámbito federal y otro del estatal— en la que se expusieron preocupaciones formales sobre la actuación de actores políticos y judiciales del estado de Chihuahua.

    De acuerdo con lo expuesto, el encuentro se centró en temas de alta relevancia para la región fronteriza y el fortalecimiento de la cooperación institucional bilateral, en un contexto donde determinadas decisiones públicas podrían tener efectos más allá del ámbito local.

    Durante la reunión, Pico Castañeda planteó señalamientos sobre presuntas conductas que afectarían la confianza ciudadana, el adecuado ejercicio de la función pública y el manejo responsable de recursos públicos, vinculadas a un diputado local, una magistrada y un legislador federal de Chihuahua.

    Entre los puntos señalados, se mencionaron posibles desvíos de recursos, uso indebido de fondos públicos y resoluciones judiciales controvertidas, incluidas decisiones que habrían derivado en la liberación de personas relacionadas con delitos de alto impacto, como el secuestro, además de otros asuntos de interés público que ameritan revisión.

    El asesor destacó que, en su carácter oficial, mantiene comunicación institucional constante con autoridades del Gobierno de Estados Unidos, lo que ha permitido que estos planteamientos sean recibidos con seriedad y apertura dentro de los canales formales de cooperación.

    Ante la naturaleza de los señalamientos y su potencial impacto transfronterizo, se solicitó de manera respetuosa la colaboración del Gobierno estadounidense para que, en el ámbito de sus atribuciones y mediante los mecanismos existentes, se dé seguimiento a los hechos y se contribuya a que sean investigados por las instancias competentes, con apego al debido proceso.

    “La justicia, la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales que deben prevalecer sin distinciones ni privilegios”, señaló el asesor al subrayar la relevancia de la cooperación internacional para garantizar la aplicación imparcial de la ley.

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
