Solicita Cuauhtémoc Estrada transparencia a la UACH por manejo de bienes e ingresos

Publicidad - LB2 -

El coordinador de Morena pidió al rector un informe detallado sobre arrendamientos y recursos generados por inmuebles universitarios.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, solicitó formalmente al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) información detallada sobre el manejo, arrendamiento e ingresos derivados de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio de la institución.

El legislador señaló que, si bien la UACH cuenta con autonomía universitaria, también es un organismo público descentralizado que administra recursos públicos, por lo que está obligada a cumplir con los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, conforme a la legislación estatal vigente.

- Publicidad - HP1

Estrada Sotelo recordó que la Ley Orgánica de la Universidad establece como uno de sus objetivos el fomento de la transparencia y asigna al rector la responsabilidad directa de conducir la administración universitaria bajo estos principios, obligación que también se desprende de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, que reconoce a los organismos públicos autónomos como sujetos obligados.

“La autonomía es académica, administrativa y organizativa, pero no implica impunidad ni opacidad en el uso de recursos públicos”.

Desde esta perspectiva, el coordinador de Morena sostuvo que la autonomía universitaria no puede utilizarse como argumento para reservar información relacionada con el patrimonio universitario, particularmente cuando se trata de bienes e ingresos que tienen origen público.

Como parte de las facultades de control parlamentario del Congreso del Estado, el diputado solicitó un informe que detalle el total de bienes inmuebles que integran el patrimonio de la UACH, incluyendo listados, domicilios y el número de espacios arrendados, ya sea de manera permanente, temporal o para eventos específicos.

El requerimiento abarca inmuebles emblemáticos como el Paraninfo Universitario, gimnasios, el Estadio Olímpico Universitario, el Centro Cultural Universitario y la Quinta Gameros, así como los ingresos obtenidos por concepto de rentas o contraprestaciones durante los años 2023, 2024, 2025 y lo que va de 2026.

Asimismo, se solicitó información sobre la existencia de reglamentos o disposiciones internas que regulen el arrendamiento de inmuebles a terceros, las tarifas aplicables, los fundamentos legales que las sustentan, y la identificación de los funcionarios responsables de autorizar y fijar dichas contraprestaciones.

Finalmente, Estrada Sotelo subrayó que el Congreso del Estado tiene atribuciones constitucionales para vigilar y, en su caso, citar a comparecer a los titulares de organismos públicos autónomos, cuando se trate de asuntos de relevancia para la entidad.

“La transparencia no es una concesión, es una obligación legal y moral con el pueblo”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.