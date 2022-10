Falta de inclusión financiera brilla en una de las conferencias tecnológicas más importantes

En el contexto de una posible recesión económica en Estados Unidos, miles de emprendedores, inversionistas e innovadores se reunieron en San Francisco para explorar y aprender de los avances tecnológicos y las compañías emergentes más innovadoras de la industria. Estados Unidos (VOA) – TechCrunch Disrupt, que se llevó a cabo del 18 al 20 de octubre, ha contado con la participación de algunos de los emprendedores más exitosos del mundo como Mark Zuckerberg y Elon Musk. Este año la lista incluyó al comediante Kevin Hart y a la estrella del tenis Serena Williams. - Publicidad - HP1

“En Serena Ventures queremos invertir en empresas que mejoren la vida cotidiana de las personas y resuelvan problemas que afectan de forma desproporcionada a mujeres y a personas de color. Se les suele ignorar sistemáticamente dentro de la comunidad empresarial”, resaltó la deportista.

Ese fue precisamente uno de los temas principales este año: la falta de inclusión financiera. De acuerdo con cifras de la página web Crunchbase, en 2021 las nuevas empresas estadounidenses con fundadores latinos recibieron alrededor del 2 % de financiación de capital de riesgo.

“No es algo que vamos a solucionar de la noche a la mañana”, dijo Beatriz Acevedo, fundadora y presidenta de Suma Wealth, una plataforma que utiliza entretenimiento y cultura para educar y empoderar a los jóvenes latinos sobre sus finanzas.

“Para que nosotros tengamos acceso a recursos si es que queremos crecer nuestras empresas, necesitamos más gente que tenga ese capital y que crean en nosotros. Idealmente que sean como nosotros, porque no les tienes que estar explicando por qué tenemos valor”, agregó Acevedo.

Este sentimiento fue compartido por Mike Elanjian, director de Banca de Inversión Digital y Mercados Privados Digitales de JPMorgan, durante el panel “El arte de la inclusión con Kevin Hart”.

“La diversidad no es solo una cuestión de diversidad entre las empresas,” explicó Elanjian.

“Todos sabemos que menos del 10 % de la financiación de capital riesgo se destina a este tipo de empresas. Lo mismo ocurre con la diversificación entre los inversionistas”, agregó.

Por su parte, el reconocido comediante y empresario Kevin Hart, que fundó la compañía de inversiones Heartbeat Ventures junto al financista Robert Roman, dijo que para poder promover la inclusión financiera tuvo que cambiar la manera en que percibía el mundo de las inversiones.

“Para mí, el mundo de la inversión estaba atado a las estafas. ¿Estás tratando de estafarme? No me fío de ti. No voy a darle a nadie mi dinero para que se vaya y haga lo que quiera. La mayor curva de aprendizaje para mí fue entender que la inversión tiene un plazo de tiempo. Se trata de entender la economía, cómo funciona la economía, entender cómo hacer que tu dinero trabaje para ti”, explicó Hart.

“Buscamos empresas que también tengan la iniciativa y una declaración de misión para empoderar a las minorías. Lo que quiero decir con eso es que tienen que contar con sus propias estructuras que permitan no solo el liderazgo, sino la equidad en las minorías”, agregó Roman.

Consejos prácticos

Acevedo, cuya misión es cerrar la brecha de riqueza racial y crear riqueza generacional, ofrece algunos consejos prácticos para tomar las riendas de nuestras finanzas.

1. Tenga un presupuesto: Lo más importante, y suena muy simple, es que tenga un presupuesto muy bien hecho. La mayoría de la gente no tiene un presupuesto y no sabe qué dinero está entrando y qué dinero está saliendo. Tener un presupuesto es crítico para que realmente pueda tener el control de sus finanzas.

2. Tenga un fondo de emergencia: Es muy importante tener un fondo de emergencia y la recomendación es de tres a seis meses de presupuesto.

3. Invierta desde joven: Entre más joven pueda empezar a invertir, mucho mejor. No hay manera de conseguir riqueza generacional sin invertir o con el dinero bajo el colchón. Siempre hemos pensado que hay que ser millonario para invertir y eso no es cierto. Puede empezar invirtiendo con cinco dólares comprando acciones en compañías que ya apoye.

4. Enséñele a sus hijos desde pequeños: Si siempre lleva a sus hijos a un parque de diversiones, qué mejor que en su cumpleaños o Navidad le dé acciones. Hay que cambiarle esa mentalidad a nuestros hijos, sobrinos, sobrinas. Que está bien ser consumidores pero mejor ser dueños.

5. Negocie su sueldo (para mujeres): No tenga pena de negociar y compartir la información de su sueldo con alguien más. Sino, ¿cómo va a saber que le están pagando menos? Eso es contra la ley. Tenemos que empujar a que las compañías y todas las corporaciones grandes hagan ese trabajo de lo que llaman “transparency”. Que haya mucha transparencia en relación a cuánto le están pagando a la otra gente.

Datos interesantes

-La diversidad de los inversionistas es de menos del 10 %. -Mike Elanjian, director de Banca de Inversión Digital y Mercados Privados Digitales de JPMorgan

-Menos del 10 % de la financiación de capital riesgo se destina a este tipo de empresas. -Mike Elanjian, director de Banca de Inversión Digital y Mercados Privados Digitales de JPMorgan

-Los empresarios latinos solo reciben el 2 % de las inversiones de capital riesgo en Estados Unidos, a pesar de que representan casi la mitad del crecimiento neto de las pequeñas empresas entre 2007 y 2017. -Crunchbase.

-Esta disparidad también se observó en 2020, cuando menos del 1 % de los 500 principales acuerdos de capital de riesgo y de capital privado involucraron a empresas con propietarios latinos. -Bain & Company

-Los latinos son el grupo demográfico de emprendedores de más rápido crecimiento en Estados Unidos, con el potencial de añadir 5,3 millones de nuevos puestos de trabajo y 1,5 billones de dólares a la economía estadounidense en los próximos años. .-Iniciativa Empresarial Latina de Stanford.

-La población latina ha crecido un 23 % durante la última década, superando el crecimiento global de la población del país en un 7 %. Mientras tanto, el dinero destinado a fundadores latinos ha aumentado levemente en los últimos cinco años. -Pew Research Center.

