Solicita Cuauhtémoc Estrada a la UACH rendición de cuentas por arrendamiento de inmuebles

El legislador de Morena busca transparentar el uso de recursos extraordinarios obtenidos por la universidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó una solicitud formal de información a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) para conocer el destino de los ingresos generados por el arrendamiento de inmuebles propiedad de la institución.

El legislador explicó que la petición surgió tras inquietudes expresadas por exalumnos, estudiantes y padres de familia, quienes han solicitado mayor claridad sobre el manejo de estos recursos extraordinarios. La solicitud incluyó un listado de inmuebles, el número de propiedades actualmente arrendadas, aquellas utilizadas para eventos artísticos o culturales, así como los montos percibidos por dichos conceptos.

De acuerdo con Estrada Sotelo, la UACH negó proporcionar la información, bajo el argumento de que la solicitud constituía un acto de autoridad. El diputado sostuvo que dicha interpretación no es correcta, al señalar que el derecho de petición no exige una fundamentación adicional por parte del solicitante.

“El respeto a la autonomía universitaria es absoluto y la defiendo plenamente; sin embargo, la autonomía no debe confundirse con la falta de rendición de cuentas. Se trata de recursos que la universidad obtiene legítimamente y que deben destinarse a su objeto principal: la formación profesional de las y los estudiantes”.

Ante la negativa, el coordinador de la bancada de Morena anunció que planteará el tema en la próxima sesión permanente del Congreso del Estado, mediante preguntas formuladas conforme al artículo 66 de la Constitución local, con el fin de que la institución proporcione la información requerida.

El legislador reiteró que la acción busca refrendar el compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública, así como fortalecer a las instituciones educativas, en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad chihuahuense.

