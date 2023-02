Se instalaron más de 300 sistemas para cosecha de agua en la Sierra

Publicidad - LB3 -

Con una inversión total superior a los 25 millones de pesos los sistemas se implementaron en más de 100 localidades de Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guazapares, Urique, Guadalupe y Calvo y Batopilas.

Chihuahua, Chih .- Personal de la Junta Central de agua y Saneamiento (JCAS) realizó la presentación de resultados del Programa de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia y Sistemas Colectivos, que permite abastecer del vital líquido a familias de la sierra Tarahumara.

Durante este evento se informó que en el año 2022 se instalaron 321 cosechas de agua, para beneficiar a mil 353 personas, con una inversión de 9 millones 787 mil 192 pesos en 106 localidades de los municipios de Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guazapares y Urique.

La instalación de la cosecha incluye estructura de madera y lámina para el techo, tubería PEAD para la captación del agua de lluvia y un depósito de 2 mil 500 litros para su almacenamiento.

Se instalaron también 19 sistemas colectivos, en beneficio de 380 familias, con una inversión de 17 millones 462 mil 909 pesos en 12 localidades de los municipios de Batopilas, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo y Urique. Estos incluyen sistemas de captación, bombeo, conducción, distribución, almacenamiento y cloración.

El director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata, agradeció a los presentes por su gran labor, esfuerzo y colaboración para garantizar el derecho humano al agua en las comunidades más alejadas de la Sierra Tarahumara.

“Los sistemas de captación y de cosecha de agua además de ir en concordancia con los enfoques de sustentabilidad, contemplan principalmente un beneficio para la salud de las familias dejando la humedad fuera de los hogares y a su vez aprovechando el agua que después de filtrarse con sistemas de ultrafiltración, les sirve para preparar sus alimentos y para el aseo personal o del hogar sin tener que recorrer grandes distancias para acarrear unos cuantos litros del vital líquido”, declaró Mario Mata.

En este acto se contó con la presencia de los representantes de las organizaciones civiles que de manera conjunta con el Gobierno del Estado desarrollan este programa: Centro de Acopio para la Tarahumara A. C., Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A. C., Fortalecimiento Comunitario y del Medio Ambiente A. C. y Comunidad y Familia de Chihuahua A. C.

Posteriormente se realizó la entrega de reconocimientos a los representantes de las Asociaciones Civiles, a Jorge Cruz Russek, de CAPTAR; a Juan de Dios Loya Chavira, de CEDAIN; a Fernando Ayala Burgos, de FORT COMUNITARIO, así como a Luisa Fernanda Camberos Revilla, de COFAM.

