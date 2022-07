Realiza el Instituto Estatal Electoral un evento en esa ciudad para exponer el trabajo que realiza ese conglomerado de funcionarias en contra de la violencia política de género.

Saucillo, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – La #S, que brinda información y acompañamiento a las mujeres que resultaron electas en el proceso electoral 2020-2021 acerca de sus derechos y la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, fue presentada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) en el Municipio de Saucillo.

El foro fue inaugurado por Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del IEE; la presidenta municipal de Saucillo, Manuela Aideé López de Anda y la consejera electoral, Georgina Ávila Silva, quien presentó la conferencia Violencia Política en Razón de Género.

También estuvieron Thalía Hernández Robledo, tesorera de Asociación Mexicana de Consejeras y ex Consejeras Estatales Electorales A. C. (AMCEE), quien presentó la conferencia Red Nacional de Mujeres Electas; así como por Paola Contestabile Frayre, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación del, IEE quien fungió como moderadora del evento.

Durante su intervención, Durán Prieto agradeció el apoyo para el foro Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ya que es muy importante para el IEE destacar que este tipo de violencia la generan todas aquellas acciones u omisiones dirigidas a las mujeres por el simple hecho de ser mujer.

Además, que obstaculizan o anulan el reconocimiento y goce de los derechos políticos electorales y durante el ejercicio del encargo de aquellas mujeres que resultan electas.

Es obligación del instituto, como órgano garante, dar a conocer y difundir las formas en que puede darse esta violencia y que de esta forma puedan hacerse visibles, pidiendo a las asistentes ser replicadoras de lo expresado a la mayor cantidad de mujeres posibles, añadió.

La consejera Ávila Silva señaló que no es nueva la violencia política contra las mujeres.

“Desde 1857, se tiene documentada la violencia política contra la mujer, aunque no nos dejaban votar, pero ahora la estamos visibilizando y de esto se trata este tipo de foros, y así entender qué sí es y qué no es la violencia política contra la mujer en razón de género”, declaró.

La violencia política contra la mujer, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia.