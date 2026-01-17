Se cumplen 25 años del atentado contra el exgobernador Patricio Martínez

Publicidad - LB2 -

El ataque ocurrió el 17 de enero de 2001 en Palacio de Gobierno y marcó uno de los episodios más graves en la historia política reciente de Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Este 17 de enero se cumplen 25 años del atentado con arma de fuego perpetrado en contra del entonces gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, quien fue herido mientras se encontraba en las instalaciones de Palacio de Gobierno, en la capital del estado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas del 17 de enero de 2001, cuando el mandatario descendía por la escalinata principal del edificio y se detuvo a dialogar con un grupo de estudiantes. En ese momento, una ex agente de la Policía Judicial del Estado, identificada posteriormente como Cruz Victoria Loya Montejano, le disparó por la espalda a una distancia aproximada de tres metros.

El proyectil, disparado con un revólver calibre .38 especial, impactó en la región parietal izquierda del cráneo del gobernador. De acuerdo con los reportes médicos emitidos tras la agresión, la bala logró penetrar el cráneo sin dañar áreas vitales del cerebro, lo que permitió que Martínez García sobreviviera sin secuelas neurológicas permanentes.

Tras el ataque, el gobernador nunca perdió el conocimiento y fue trasladado de inmediato a la clínica El Parque, donde fue intervenido quirúrgicamente para retirar esquirlas de bala y fragmentos óseos. Después de 15 días de hospitalización, fue dado de alta y continuó su recuperación en su domicilio.

La agresora tenía 30 años de edad, era originaria de la ciudad de Chihuahua y había sido dada de baja de la Policía Judicial en 1997, luego de múltiples quejas por conducta violenta. De acuerdo con información judicial, antes de su despido había sido sometida a evaluaciones psicológicas que la calificaron como una persona con trastornos emocionales y comportamiento agresivo.

En su momento, la entonces Fiscalía estatal informó que no fue posible establecer un móvil claro del atentado a partir de las primeras declaraciones de la agresora, quien fue sometida a interrogatorios con la presencia de psicólogos y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, determinándose que presentaba afectaciones mentales.

El atentado ocurrió en un contexto de alta tensión política y de seguridad, apenas dos días después de la visita a Chihuahua del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, con quien el gobernador había anunciado un combate frontal contra el crimen organizado, particularmente contra el cártel de Juárez. Incluso, horas antes del ataque, Martínez García había señalado públicamente la infiltración del narcotráfico en corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

En 2003, Victoria Loya Montejano fue sentenciada a 26 años de prisión, además del pago de 63 mil pesos por reparación del daño. En enero de 2015 solicitó el beneficio de preliberación al haber cumplido el 50 por ciento de su condena, el cual le fue negado al considerar la autoridad que aún representaba un riesgo para la sociedad debido a su condición psiquiátrica.

