Reta diputada Xóchitl Contreras a alcalde Cruz Pérez a enfrentar reclamos ciudadanos en el Distrito 5

La legisladora cuestiona aumentos al predial y falta de obras básicas tras afectaciones por lluvias

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del Partido Acción Nacional, Xóchitl Contreras, lanzó un reto público al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para que acuda al Quinto Distrito y enfrente directamente a la ciudadanía inconforme por los incrementos al impuesto predial y la falta de resultados visibles en servicios públicos.

La legisladora planteó que el alcalde participe en una consulta ciudadana directa, sin intermediarios ni actos oficiales, con el fin de conocer de primera mano la percepción de las familias sobre el desempeño del gobierno municipal y el impacto de los aumentos en el cobro del predial.

“Lo espero en el Quinto Distrito. Acompáñeme a una consulta ciudadana real, sin filtros, sin acarreados y sin discursos maquillados”, expresó Contreras.

La diputada sostuvo que el incremento en la recaudación municipal no se ha traducido en mejoras para las colonias, donde persisten problemas como calles deterioradas, baches, deficiencias en el alumbrado público y fallas en los servicios básicos, pese a que los contribuyentes pagan más impuestos.

Contreras acusó que el gobierno municipal se encuentra desconectado de la realidad cotidiana de los juarenses, al presumir cifras financieras sin que existan avances palpables en la infraestructura urbana y la calidad de vida de los habitantes.

En ese contexto, señaló que las lluvias registradas el pasado fin de semana evidenciaron el abandono en diversas colonias del Distrito 5, donde avenidas y cruceros se inundaron, provocando vehículos varados y afectaciones a familias, mientras que la atención inicial recayó en ciudadanos ante la ausencia de la autoridad.

La legisladora subrayó que la falta de inversión en drenaje pluvial es una responsabilidad directa del Ayuntamiento, y consideró inaceptable que, pese a los aumentos al predial, no se destinen recursos suficientes a obras básicas que prevengan este tipo de contingencias.

“La gente paga más, pero la ciudad sigue sin obras básicas. Cuando no se invierte en lo esencial, la realidad termina exhibiendo el fracaso del gobierno municipal”, afirmó.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que continuará exigiendo cuentas claras y defendiendo a las familias juarenses, al sostener que el impuesto predial debe reflejarse en resultados concretos y no solo en mayores ingresos para la administración municipal.

