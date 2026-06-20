Responde María Antonieta Pérez a Santiago de la Peña por polémica sobre deuda estatal

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La diputada morenista rechazó haber votado a favor del financiamiento aprobado en 2025 y acusó al funcionario estatal de desconocer el proceso legislativo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, respondió a las declaraciones del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien sostuvo públicamente que la legisladora votó a favor de la contratación de deuda estatal durante una sesión celebrada en diciembre de 2025.

La controversia surge en medio del intercambio de señalamientos que la legisladora mantiene con la diputada Rosana Díaz, quien previamente afirmó que Pérez Reyes respaldó el financiamiento autorizado por el Congreso del Estado.

“Su ignorancia parlamentaria debería guardársela. Con este tipo de declaraciones demuestra un profundo desconocimiento de los procedimientos del Congreso”.

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La legisladora sostuvo que las afirmaciones del funcionario estatal reflejan desconocimiento sobre el funcionamiento interno del Poder Legislativo y sobre los mecanismos mediante los cuales se registran y validan las votaciones en el pleno.

Pérez Reyes reiteró que su voto fue en contra del endeudamiento estatal, y aseguró que existe documentación oficial del Congreso que acredita el sentido de su sufragio durante la sesión en la que se discutió el financiamiento.

Asimismo, señaló que el registro que inicialmente la ubicaba como voto a favor correspondió a un error técnico que posteriormente fue corregido por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Congreso del Estado.

La diputada también vinculó las declaraciones del secretario general de Gobierno con la postura asumida por Rosana Díaz en esta controversia, al considerar que existe una coincidencia en los señalamientos realizados por ambos actores políticos.

“Es entendible que ahora que la diputada Rosana Díaz estará en la bancada del PRIAN y respaldando los intereses del Gobierno estatal, Santiago de la Peña tenga que arroparla”.

La legisladora manifestó preocupación por lo que consideró un desconocimiento de aspectos básicos del procedimiento legislativo, particularmente en torno a la diferencia entre reportes preliminares de votación y los registros oficiales que forman parte de los documentos parlamentarios definitivos.

Desde hace varios días, la polémica se ha centrado en la interpretación de documentos relacionados con la votación del financiamiento estatal aprobado por el Congreso, asunto sobre el que distintas figuras políticas han sostenido versiones encontradas.

Pérez Reyes insistió en que los registros oficiales respaldan su postura y atribuyó los señalamientos en su contra a una estrategia política impulsada por sus adversarios.

“Es más de lo mismo: una miente y el otro lo replica”.

La controversia permanece abierta mientras continúan los intercambios de declaraciones entre actores políticos sobre el sentido de la votación relacionada con la contratación de deuda pública aprobada por el Poder Legislativo estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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