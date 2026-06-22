Respalda Alfredo Chávez exigencia de respuestas sobre caso Rocha Moya

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El coordinador de los diputados del PAN afirmó que Morena ha evitado responder a los señalamientos relacionados con el exgobernador de Sinaloa.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, respaldó el posicionamiento de la gobernadora Maru Campos respecto al caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y cuestionó la respuesta de Morena ante los señalamientos realizados desde Chihuahua.

El legislador sostuvo que la discusión planteada por la mandataria estatal continúa sin una respuesta de fondo por parte del partido oficialista y consideró que los cuestionamientos relacionados con Rocha Moya siguen vigentes en el debate público.

“Morena insulta a Maru, pero no responde por Rocha Moya”.

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Chávez afirmó que las reacciones de Morena han estado centradas en descalificaciones y evasivas, sin abordar directamente los señalamientos que, aseguró, han sido expuestos por distintos actores políticos.

El coordinador parlamentario argumentó que la situación que enfrenta Sinaloa no puede considerarse un asunto ajeno para Chihuahua debido a la cercanía geográfica entre ambas entidades y a los impactos regionales que generan los fenómenos relacionados con la seguridad pública.

Asimismo, señaló que la ausencia de respuestas contribuye a incrementar la preocupación ciudadana sobre temas vinculados con la gobernabilidad, la violencia y la confianza en las instituciones.

El legislador panista sostuvo que el planteamiento realizado por la gobernadora abre una discusión más amplia relacionada con la rendición de cuentas y la responsabilidad de los gobiernos frente a los cuestionamientos públicos.

“La pregunta sobre Rocha Moya continúa sin respuesta”.

Chávez insistió en que Morena debe responder a los señalamientos de fondo y aclarar los cuestionamientos planteados en torno al exmandatario sinaloense, al considerar que se trata de un tema de interés público que trasciende el ámbito partidista.

Las declaraciones se producen en medio del intercambio de posicionamientos entre representantes de Morena y del PAN sobre temas de seguridad, gobernabilidad y la relación entre autoridades estatales y federales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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