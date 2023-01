Estoy empezando a sospechar que…

Todo apunta en el sentido que, le están jugando las contras a, «Es Claudia». Ya son demasiados los incidentes, accidentes, percances y desgracias en El Metro de la CDMX, logrando que se tambalee su candidatura. Si no se incendian vagones, chocan, se inundan, se descarrilan y hoy se ponchó una llanta (desconocía que fueran de caucho). ¿Quién se atreve a desobedecer al Supremo? ¿Será acaso el equipo de Marchelo? Mismos que primero la denunciaron ante el IFE por «Actos anticipados de campaña», se puede visualizar una lucha salvaje, primitiva, cruenta y sorda por obtener la ansiada nominación de Morena para el 2024. Estos hechos, me hacen recordar la desgracia de Luis Donaldo Colosio en el 1994, quien ya tenía la venia bendita presidencial y surgió la declaración de guerra del ejército zapatista al ejército mexicano y quien fue designado como negociador de paz por parte del gobierno de México fue Manuel Camacho Solís, quitándole los reflectores al candidato oficial, aquella lúgubre historia terminó con el asesinato del abanderado del PRI, sería inconveniente que la historia se repitiera. La, al parecer, favorita de palacio es Sheinbaum, sin embargo, es Marchelo quien anda como una reina de la primavera cualquiera, opacando de fea manera a la «Supuestamente» ungida con la gracia presidencial.

¡Váyanse a burlar de su abuela! Me refiero al presidente de EUA Joe Biden y el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau. Me hierve la sangre al apreciar como menospreciaban al presidente mexicano, quien no goza de la preparación académica de aquellos, ni su experiencia en puestos importantes, ni su cultura, ni su porte de estadistas, ni su sagacidad en negociaciones de alto nivel, ni su manejo de la Economía y Relaciones Exteriores, ni su conocimiento de las finanzas, no sabe de etiquetas, no maneja adecuadamente lenguaje, quien además carece de tema de conversación… y de todo. Se les olvidó el respeto indispensable al dueño de la casa, sus sonrisas socarronas hacia aquel que no habla su idioma me pareció ofensivo. El presidente mexicano se desvivía por agradarles, recibiendo, burlas y ninguneos, no hay derecho, estoy muy furibundo, encabritado.

Una lámpara sin luz.- cual canción vernácula de antaño (la sugiero con Pedro Yerena), la biblioteca municipal de NCG, misma que por su naturaleza debe proveer de luz (conocimiento) a sus asistentes, está en tinieblas desde el 22 de diciembre del año próximo pasado. Es decir no tiene energía eléctrica (luz), lo peor del caso es que se desconoce el motivo. Los bibliotecarios han ido ante la socarrona oficina de la CFE y no se les da razón alguna de la falta de suministro del elemental y necesario fluido eléctrico, de cierta manera los están tirando a Lucas. Hay que hacer notar que dicha biblioteca tiene 20 modernas computadoras y que están en clase todos los niños y jóvenes de la ciudad, ellos son sus usuarios constantes. No fuera la falta de energía en una cantina para que ya hubiera sido atendido el problema con prontitud. Considero este hecho muy lamentable, gracias a este medio informativo (ADN A Diario Network) por su rápida difusión e interés.

«Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero…»

Julio Cortázar

«Si tu oponente es de temperamento colérico, trata de irritarlo y nunca caigas en burlas del enemigo»

Hiromu Arakawa

«La rebelión y solo la rebelión es creadora de luz, y esa luz no puede tomar más que tres caminos: la poesía, la libertad y el amor»

André Breton

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.