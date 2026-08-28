Resalta Estrada acuerdo plural para integrar Mesa Directiva del Congreso

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La Mesa Directiva del tercer año legislativo será encabezada por Joceline Vega Vargas, diputada del PAN.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, destacó el acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas políticas para integrar la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el tercer año de ejercicio constitucional.

El legislador señaló que la conformación del órgano directivo es resultado del diálogo entre las representaciones parlamentarias y de la voluntad de construir coincidencias en un Congreso marcado por la pluralidad política.

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Las decisiones sobre la conducción del Congreso deben ser producto del diálogo y de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Estrada Sotelo sostuvo que la responsabilidad de los grupos parlamentarios es encontrar puntos de acuerdo y garantizar el funcionamiento del Poder Legislativo, con el interés público como prioridad en la toma de decisiones.

El acuerdo establece que la Mesa Directiva será encabezada por Joceline Vega Vargas, diputada del PAN, durante el tercer año legislativo del Congreso del Estado.

La integración contempla a Magdalena Rentería Pérez, de morena, en la primera vicepresidencia; Francisco A. Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, en la segunda vicepresidencia; Irlanda Dominique Márquez Nolasco, del PT, en la primera secretaría, y Pedro Torres Estrada, de morena, en la segunda secretaría.

También forman parte de la Mesa Directiva Edna Xóchitl Contreras Herrera, del PAN, en la primera prosecretaría; José Luis Villalobos García, del PRI, en la segunda prosecretaría; Jaime Torres Amaya, del PAN, en la tercera prosecretaría, y Jael Argüelles Díaz, de morena, en la cuarta prosecretaría.

El coordinador parlamentario de morena afirmó que la integración refleja la composición diversa del Congreso, al permitir que distintas fuerzas políticas participen en la conducción de los trabajos legislativos desde sus respectivas responsabilidades.

En un Congreso plural, alcanzar acuerdos requiere escuchar y encontrar puntos de coincidencia.

Estrada Sotelo agregó que el acuerdo permitirá dar continuidad a la agenda legislativa y fortalecer una conducción institucional sustentada en el diálogo, el respeto entre las expresiones parlamentarias y la búsqueda de resultados para la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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