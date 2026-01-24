Reporta Protección Civil caída de nieve en municipios de la Sierra Tarahumara

Publicidad - LB2 -

El frente frío 31 y la tercera tormenta invernal provocaron heladas, vientos fuertes y acumulación de nieve en zonas altas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante las primeras horas de este sábado se registró presencia de nieve en diversos puntos de la entidad, como resultado del ingreso del frente frío número 31 y de la tercera tormenta invernal de la temporada.

De acuerdo con los reportes emitidos por las unidades municipales, la caída de nieve se presentó en El Vergel, municipio de Balleza, así como en el tramo carretero Puerto Los Lobos y en el Largo Maderal, ambos en el municipio de Madera. Asimismo, se reportaron precipitaciones similares en la zona de Basaseachi, en el municipio de Ocampo.

Estas condiciones han generado un ambiente muy frío en la zona serrana, con acumulación de nieve en las partes altas, lo que incrementa el riesgo para la población y para quienes transitan por carreteras de la región.

En cuanto a lluvias, la CEPC reportó acumulados de 16.2 milímetros en Madera y 4.2 milímetros en El Vergel, derivados del mismo sistema meteorológico.

Para este sábado 24, se prevén heladas y temperaturas máximas cercanas a los 4 grados centígrados en Madera y El Vergel, además de vientos con ráfagas superiores a los 75 kilómetros por hora en Balleza y de hasta 65 km/h en Madera, lo que podría ocasionar baja visibilidad en tramos carreteros.

El pronóstico indica que el domingo continuará el ambiente muy frío a frío intenso en la Sierra Tarahumara, con heladas matutinas, cielo de despejado a parcialmente nublado y temperaturas mínimas de hasta -7 grados centígrados en localidades como Creel, Guachochi y El Vergel.

Para el lunes, la masa de aire ártico mantendrá condiciones muy frías en gran parte del estado, especialmente en la zona serrana, donde se esperan heladas intensas y temperaturas mínimas de hasta -8 grados centígrados.

Ante este panorama, la CEPC exhortó a la población a extremar precauciones por las bajas temperaturas, fuertes vientos y posibles tolvaneras, así como a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar traslados innecesarios en carreteras de la Sierra Tarahumara, particularmente en los municipios de Madera y Balleza.

