Reporta MediChihuahua más de 160 mil atenciones a menores de 15 años durante 2026

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El programa estatal acumula más de 818 mil servicios médicos otorgados en la entidad al cierre de mayo.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El programa MediChihuahua ha brindado 160 mil 734 atenciones médicas a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años en el estado durante 2026, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas al 30 de mayo.

Del total de servicios otorgados a este grupo de población, 72 mil 474 correspondieron a mujeres y 88 mil 260 a hombres, incluyendo atenciones de primer y segundo nivel dentro de la red estatal de salud.

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La Secretaría de Salud informó que, sin considerar rangos de edad, el programa acumuló más de 818 mil atenciones médicas en toda la entidad durante los primeros cinco meses del año, como parte de la estrategia de atención gratuita impulsada por la administración estatal.

“En lo que va del año y con cierre al 30 de mayo de 2026, a través del programa MediChihuahua se han otorgado 160 mil 734 atenciones a niñas, niños y jóvenes menores de 15 años en toda la entidad”.

Las autoridades señalaron que desde el arranque de MediChihuahua, en febrero de 2024, más de 880 mil servicios médicos han sido destinados a menores de 15 años, mientras que el número total de atenciones proporcionadas a beneficiarios de todas las edades supera los 4 millones 200 mil.

El programa forma parte de la política estatal para ampliar el acceso a servicios de salud gratuitos, especialmente para personas que carecen de otros esquemas de cobertura médica.

“Chihuahua y Juárez concentran la mayor cantidad de ciudadanía credencializada para obtener acceso a este esquema de salud”.

En materia de afiliación, los municipios de Chihuahua y Juárez registran la mayor cantidad de personas incorporadas al programa, con 139 mil 112 y 136 mil 499 beneficiarios credencializados, respectivamente, mientras que en el resto de la entidad continúa el proceso de incorporación para ampliar la cobertura del servicio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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