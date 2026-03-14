Refuerzan fumigación en el Kilómetro 29 para prevenir rickettsiosis

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Jornada conjunta entre la diputada Jael Argüelles y Ecología municipal busca reducir la presencia de garrapatas y proteger a familias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, y la Dirección de Ecología del Municipio realizaron una jornada de fumigación en el Kilómetro 29 como parte de las acciones preventivas ante el riesgo de rickettsiosis en Chihuahua.

La intervención se llevó a cabo en viviendas de ese sector con el propósito de combatir garrapatas e insectos que pueden transmitir la bacteria Rickettsia, además de disminuir el riesgo de mordeduras y posibles contagios entre la población.

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El operativo fue coordinado con César Díaz, titular de Ecología municipal, en un contexto marcado por el aumento de casos de esta enfermedad en la entidad. Las autoridades enfocaron la jornada en una zona donde las condiciones del entorno pueden favorecer la proliferación de estos vectores.

De acuerdo con la información oficial difundida durante la campaña, en la semana epidemiológica 07, correspondiente del 1 de enero al 22 de febrero, Chihuahua acumuló nueve casos confirmados de rickettsiosis y una defunción. Entre esos registros se encuentra el fallecimiento de un menor en el municipio de Chihuahua.

En el caso de Ciudad Juárez, se reportaron cuatro pacientes sobrevivientes, mientras que la distribución por edades indica un caso en el rango de 1 a 4 años, siete entre 5 y 14 años, y uno más entre 25 y 44 años.

La legisladora señaló la necesidad de fortalecer las acciones preventivas en colonias con mayor exposición a garrapatas, por lo que planteó mantener este tipo de jornadas en distintos sectores de la ciudad como medida de protección comunitaria.

También se informó que los trabajos de fumigación se realizaron con productos adecuados y seguros para la población, y que el servicio fue otorgado de manera gratuita a las y los habitantes del sector intervenido.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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