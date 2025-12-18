Reforma Congreso agravante al delito de abuso sexual en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La modificación incrementa penas cuando el delito se comete aprovechando una profesión u oficio.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma al Código Penal local para incorporar como agravante del delito de abuso sexual y violación el que estos ilícitos sean cometidos por personas que, en el ejercicio de su profesión u oficio, se aprovechen de los medios o circunstancias que dicha actividad les proporciona.

La modificación deriva del análisis de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y fue dictaminada por la Comisión de Justicia, instancia encargada de revisar el alcance jurídico y penal de la propuesta.

Durante la exposición del dictamen, la diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de dicha comisión, explicó que aunque el Código Penal ya contempla diversos supuestos agravantes para los delitos sexuales, no existía una previsión específica cuando la conducta se realizaba desde una posición profesional o de prestación de servicios, lo que generaba un vacío normativo.

“El Código Penal no contempla la conducta cuando una persona, al estar ejerciendo su profesión u oficio, se aprovecha de su calidad de prestador de servicios para cometer estos delitos”.

Con la reforma, se adiciona la fracción VIII al artículo 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua, estableciendo que las penas previstas para la violación y el abuso sexual se incrementarán en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien, desempeñando una profesión u oficio, se valga de los medios o circunstancias que estos le proporcionen.

El dictamen subraya que la violencia sexual constituye una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres, al vulnerar de manera directa la dignidad humana y la libertad sexual de las víctimas, con afectaciones que pueden ser profundas y de difícil reparación.

Asimismo, se expuso que un alto porcentaje de los delitos cometidos contra mujeres en México están relacionados con violencia sexual, particularmente violación y abuso sexual, lo que refuerza la necesidad de endurecer las sanciones cuando existe un abuso de confianza derivado de una relación profesional.

Finalmente, la reforma busca fortalecer el marco legal de protección a las víctimas, enviar un mensaje disuasivo frente a estas conductas y cerrar espacios de impunidad cuando los agresores utilizan su posición laboral o profesional para cometer delitos sexuales.

