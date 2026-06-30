Reconoce Maru Campos labor de la Guardia Nacional en su séptimo aniversario

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La gobernadora destacó la coordinación entre corporaciones y afirmó que Chihuahua registró en junio la menor cifra de homicidios dolosos en ocho años.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos reconoció el trabajo de los integrantes de la Guardia Nacional durante la ceremonia conmemorativa por el séptimo aniversario de la corporación, donde destacó su compromiso con la seguridad y la coordinación con las autoridades estatales y municipales.

En el acto realizado en las instalaciones de la Guardia Nacional, la mandataria estatal agradeció la labor de los elementos que integran la institución y resaltó que su servicio representa un compromiso permanente con la legalidad y la protección de la ciudadanía.

“Hoy, más que una institución, celebramos a las personas que la conforman, que dejaron casa, a padres, a madres, a esposas, a esposos, a hijos, para asumir este mandato como mucho más que un empleo, como una convicción trascendental.”

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Maru Campos aseguró que el trabajo coordinado entre la Guardia Nacional, las fuerzas de seguridad estatales y los municipios ha permitido avanzar en materia de seguridad pública, al señalar que Chihuahua cerró junio con una reducción cercana al 21 por ciento en homicidios dolosos, la cifra más baja registrada en los últimos ocho años.

Durante su intervención, afirmó que estos resultados representan mayores condiciones de tranquilidad para las familias chihuahuenses y reiteró que la seguridad debe mantenerse al margen de las diferencias políticas.

“Es gracias a ustedes que hoy, trabajando en coordinación con todas las fuerzas del orden del Estado, podemos hablar de resultados que se traducen en vidas protegidas y familias que duermen con más tranquilidad.”

Como parte de la ceremonia se rindieron honores a la bandera y se reconocieron las acciones realizadas por la Guardia Nacional desde su creación en 2019, así como su participación en tareas de seguridad, preservación del orden público y apoyo a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Al evento asistieron el coordinador estatal y comandante de la Guardia Nacional en Chihuahua, Israel Caro; el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz, así como representantes del Poder Judicial, Fuerzas Armadas y autoridades municipales.