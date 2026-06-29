Anuncia Maru Campos revisión de despidos y recorte de 30% al gasto estatal

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La gobernadora atribuyó los ajustes a la disminución de participaciones federales y dijo que buscarán afectar al menor número posible de trabajadores.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos informó que su administración mantiene una revisión del gasto público que incluye la posibilidad de reducir personal en dependencias estatales, como parte de las medidas para enfrentar la disminución de recursos provenientes de la Federación.

La mandataria explicó que solicitó a las y los titulares de las secretarías y organismos estatales reducir en 30 por ciento sus presupuestos operativos, con el objetivo de contener el gasto y mantener la viabilidad financiera del Gobierno del Estado.

“Estamos tratando de reducir nómina, lo que significa que mucha gente se quede sin trabajo para sostener a sus familias, por lo que estamos buscando la mejor manera de hacerlo”.

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Campos señaló que este proceso contempla un análisis particular en cada dependencia para identificar áreas donde sea posible generar ahorros sin afectar la prestación de servicios a la ciudadanía. Como ejemplo, informó que este lunes la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común sostendrían una reunión para revisar posibles ajustes presupuestales.

La gobernadora sostuvo que estas medidas responden a la reducción de las participaciones federales que recibe Chihuahua, situación que, afirmó, ha obligado a implementar un plan de austeridad en toda la administración estatal.

“Esto es una respuesta a la decisión del gobierno de la 4T y de Morena de reducir las participaciones a los estados”.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado, la reducción en el gasto federalizado representa un recorte cercano al 8 por ciento para Chihuahua, lo que ha significado una disminución aproximada de mil millones de pesos en los ingresos estatales.

Como parte de la estrategia financiera, la administración estatal analiza la posibilidad de recurrir al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para compensar parte de la reducción de recursos, además de mantener el ajuste del 30 por ciento al gasto operativo en todas las dependencias.

Las autoridades estatales señalaron que la disminución de recursos también impacta el funcionamiento de programas y servicios gubernamentales, entre ellos esquemas de atención en materia de salud, por lo que las revisiones presupuestales continuarán durante las próximas semanas.