Reconoce Congreso de Chihuahua a seis mujeres con el premio “Chihuahuense Destacada 2026”

Las galardonadas recibieron una placa conmemorativa y un estímulo económico de 27 mil 500 pesos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua entregó el reconocimiento “Chihuahuense Destacada 2026” a seis mujeres cuya trayectoria ha generado aportaciones relevantes en ámbitos como el cultural, social, científico, académico, deportivo y de defensa de los derechos humanos.

La ceremonia se realizó en Sesión Solemne en el marco del Día Internacional de la Mujer, con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, quienes destacaron el liderazgo y las contribuciones de las galardonadas al desarrollo de la entidad.

Las mujeres reconocidas recibieron una placa conmemorativa y un estímulo económico de 27 mil 500 pesos como parte de este reconocimiento otorgado por la 68 Legislatura del Congreso local.

Las galardonadas de la edición 2026 fueron Nataly Muñoz Proo, en la categoría “Aurora Reyes” de Bellas Artes, por su trayectoria en el teatro y su impulso a proyectos escénicos dirigidos a la infancia y juventud; Emma Alejandra Núñez de la Vega, en la categoría “Guadalupe Sánchez de Araiza” de Trabajo Social y Obras Asistenciales, por promover iniciativas sustentables orientadas al desarrollo comunitario y la educación ambiental.

También fueron reconocidas Mercedes Yudith Ortega López, en la categoría “María Esther Orozco Orozco” del Campo Científico, por su trabajo en investigación e innovación tecnológica; Carina Acosta Mendoza, en la categoría “María Edmeé Álvarez” de Ciencias Sociales o Humanísticas, por su trayectoria académica y su labor en educación inclusiva.

En el ámbito deportivo, el reconocimiento “Bertha Chiu Núñez” fue otorgado a Yared Areli Ontiveros Macías, por su trabajo en la formación de atletas y su contribución al posicionamiento de Chihuahua en competencias nacionales e internacionales de kickboxing.

Asimismo, Yadira Soledad Cortés Castillo recibió el reconocimiento “Diana Álvarez Ramírez” por su trayectoria en la lucha feminista y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, así como por su acompañamiento a familias víctimas de feminicidio.

“Chihuahua no sería lo que es sin la fuerza, la inteligencia y la determinación de sus mujeres”, expresó la diputada Irlanda Márquez Nolasco.

En representación de las galardonadas, Emma Alejandra Núñez de la Vega agradeció el reconocimiento y destacó que el avance hacia la igualdad es resultado del esfuerzo de mujeres que han impulsado cambios a lo largo del tiempo.

Durante la ceremonia también participó Raquel Bravo Osuna, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, quien acudió en representación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y reconoció la trayectoria y contribuciones de las mujeres distinguidas.

