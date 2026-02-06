Rechaza PAN elección de regidores por distritos en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Alfredo Chávez afirmó que la propuesta debe analizarse dentro de una reforma política integral y no como un cambio aislado.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, manifestó que el PAN no acompaña la propuesta para elegir regidores por distritos o demarcaciones territoriales, al considerar que esta medida, por sí sola, no garantiza una mejor representación ciudadana en los cabildos.

El legislador explicó que el análisis sobre el modelo de elección de regidurías debe realizarse dentro del marco de una Reforma Política integral, en la que se definan de manera conjunta las reglas de representación, gobernabilidad y funcionamiento de los ayuntamientos, y no a través de modificaciones parciales.

Chávez Madrid señaló que existe coincidencia en el diagnóstico de que los cabildos, especialmente en municipios grandes y medianos, requieren mayor cercanía con las distintas zonas de la ciudad, sin embargo, advirtió que replicar esquemas aplicados en otras entidades no necesariamente resolverá el problema.

“El problema de fondo no es la falta de democracia, sino cómo mejorar la representación en los cabildos sin generar confusión electoral ni afectar la gobernabilidad de los municipios”.

El coordinador panista sostuvo que implementar cambios aislados podría complicar los procesos electorales y debilitar la operación de los gobiernos municipales, por lo que insistió en la necesidad de construir reglas claras, viables y comprensibles para la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que la postura del PAN es impulsar una discusión de fondo sobre la Reforma Política, con un enfoque que fortalezca la vida municipal y garantice una representación efectiva, sin poner en riesgo la estabilidad institucional de los ayuntamientos.

