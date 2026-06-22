Rechaza mayoría legislativa propuesta de Morena para eliminar reelección inmediata en ayuntamientos

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La diputada Elizabeth Guzmán sostuvo que la medida permitiría mayor renovación política y participación ciudadana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La mayoría integrada por los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde rechazó una reserva presentada por la diputada de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, que proponía incorporar a la Constitución de Chihuahua la prohibición de la reelección inmediata para integrantes de los ayuntamientos.

La iniciativa planteaba que alcaldes, síndicos y regidores concluyeran sus periodos de gobierno sin posibilidad de competir de manera consecutiva por el mismo cargo, con el objetivo de fomentar la renovación de liderazgos y ampliar las oportunidades de participación política.

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Durante la discusión de la reforma electoral, la legisladora argumentó que la permanencia inmediata en cargos de elección popular puede limitar el acceso de nuevos perfiles a los espacios de representación pública.

“La política debe abrir puertas, no cerrarlas. Cuando los mismos cargos se quedan en las mismas manos durante más tiempo, se reducen las oportunidades para que nuevas voces y nuevos liderazgos participen en las decisiones públicas.”

Guzmán Argueta explicó que la propuesta buscaba armonizar la legislación estatal con los cambios impulsados a nivel nacional para eliminar la reelección inmediata en diversos cargos de representación popular.

La diputada señaló que el debate se centra en definir si las condiciones electorales deben favorecer la continuidad de quienes ya ejercen funciones públicas o generar mayores oportunidades para la incorporación de nuevos liderazgos comunitarios y ciudadanos.

Asimismo, sostuvo que numerosas personas participan activamente en la atención de problemáticas sociales en colonias y comunidades, pero enfrentan dificultades para acceder a cargos públicos debido a las ventajas políticas y de visibilidad que poseen quienes ya ocupan posiciones de representación.

La reserva fue rechazada por la mayoría legislativa, por lo que la figura de reelección inmediata para integrantes de los ayuntamientos permanecerá sin modificaciones dentro del marco de la reforma discutida en el Congreso del Estado.

“Las instituciones democráticas deben facilitar la participación ciudadana, no favorecer la permanencia de quienes ya tienen acceso al poder.”

Tras la votación, Morena consideró que la decisión representa una oportunidad desaprovechada para fortalecer la competencia electoral y promover una mayor alternancia en los gobiernos municipales, mientras que la diputada reiteró la necesidad de impulsar mecanismos que permitan una participación más amplia de la ciudadanía en los espacios de decisión pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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