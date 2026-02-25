Rechaza Alfredo Chávez elegir titular de CEDH por insaculación

Publicidad - LB2 -

Afirma que el proceso debe apegarse a deliberación y votación por cédula en el Pleno.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, rechazó la propuesta de elegir por insaculación a la próxima persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y sostuvo que el nombramiento debe realizarse conforme al procedimiento legislativo vigente.

La postura se dio luego de que legisladores de Morena plantearan la posibilidad de recurrir a una tómbola ante la falta de acuerdos políticos para la designación. Chávez Madrid afirmó que el cargo requiere análisis de trayectorias, perfiles y cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria.

“La Comisión de Derechos Humanos no se elige por tómbola como lo hacen en Morena. Es un proceso de deliberación, es un proceso de ver los mejores perfiles”.

El legislador señaló que existe una obligación constitucional de realizar la votación por cédula en el Pleno y advirtió que modificar las reglas a mitad del proceso contravendría el marco legal que rige al Congreso del Estado.

Chávez Madrid reiteró que la CEDH es un organismo autónomo que no pertenece a ningún partido político, por lo que la designación debe resolverse mediante deliberación parlamentaria y respeto a las normas establecidas.

La renovación de la titularidad de la CEDH ha generado debate entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, en un contexto donde se requiere mayoría calificada para concretar el nombramiento.

