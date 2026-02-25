Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 25, 2026 | 15:24
InicioEstado

Rechaza Alfredo Chávez elegir titular de CEDH por insaculación

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Afirma que el proceso debe apegarse a deliberación y votación por cédula en el Pleno.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, rechazó la propuesta de elegir por insaculación a la próxima persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y sostuvo que el nombramiento debe realizarse conforme al procedimiento legislativo vigente.

La postura se dio luego de que legisladores de Morena plantearan la posibilidad de recurrir a una tómbola ante la falta de acuerdos políticos para la designación. Chávez Madrid afirmó que el cargo requiere análisis de trayectorias, perfiles y cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria.

“La Comisión de Derechos Humanos no se elige por tómbola como lo hacen en Morena. Es un proceso de deliberación, es un proceso de ver los mejores perfiles”.

- Publicidad - HP1

El legislador señaló que existe una obligación constitucional de realizar la votación por cédula en el Pleno y advirtió que modificar las reglas a mitad del proceso contravendría el marco legal que rige al Congreso del Estado.

Chávez Madrid reiteró que la CEDH es un organismo autónomo que no pertenece a ningún partido político, por lo que la designación debe resolverse mediante deliberación parlamentaria y respeto a las normas establecidas.

La renovación de la titularidad de la CEDH ha generado debate entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, en un contexto donde se requiere mayoría calificada para concretar el nombramiento.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Economía

Moneda mexicana con la mejor apreciación 

Desde jornadas prepandemia no sé observaba un comportamiento tan positivo  Ciudad de México (ADN/Adriana Saucedo)...
Orbe

Trump anuncia la nominación de secretario interino como jefe de Seguridad Nacional

Trump nomina a secretario interino como jefe de Seguridad Nacional. Estados Unidos (VOA/) - El presidente...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.