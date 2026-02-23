Realiza Gobernación 348 inspecciones y clausura 9 negocios en una semana

Publicidad - LB2 -

Operativos se efectuaron del 16 al 22 de febrero en Chihuahua, Santa Isabel, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Subsecretaría de Gobernación Estatal realizó 348 inspecciones a establecimientos que expenden o comercializan bebidas alcohólicas del 16 al 22 de febrero de 2026, como parte de los operativos de verificación permanentes en la entidad.

Como resultado de estas acciones, nueve establecimientos fueron clausurados por diversas irregularidades, entre ellas operar sin permiso, presencia de menores consumiendo alcohol, violaciones de giro comercial y falta de documentación vigente.

- Publicidad - HP1

En la ciudad de Chihuahua fue clausurado el salón de fiestas “Old Town”, debido a la detección de un menor de edad ingiriendo bebidas alcohólicas y por contar con guardias de seguridad sin cédula correspondiente.

En Santa Isabel se aplicaron sanciones al restaurante bar “Mariscos y Cortes D’Leo” por operar sin permiso, así como a la licorería “Vinos y Licores Montes” por comercializar botellas sin marbete.

En Cuauhtémoc, las autoridades cerraron la cantina “Bar Carta Blanca” por hechos de sangre registrados en el lugar, además de la tienda “Abarrotes Edvi” por incumplir con un acta previamente levantada.

Ciudad Juárez concentró cuatro clausuras, correspondientes a las tiendas “San Judas Tadeo”, por violación de giro y falta de revalidación 2025; “Modelorama 204”, “Chi Six Súper Lila” y “Súper Six Agua Prieta”, estas últimas por violación de giro.

El Gobierno del Estado reiteró que estas revisiones buscan garantizar el cumplimiento de la Ley de Alcoholes, por lo que exhortó a propietarios y responsables de establecimientos a mantener en regla sus permisos y documentación para evitar sanciones administrativas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.