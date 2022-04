Para Trabajar en propuestas que garanticen sus prestaciones laborales



Chihuahua, Chih. – El diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Mario Vázquez Robles propuso la realización de mesas de trabajo con el gremio periodístico para la atención de sus necesidades en prestaciones laborales.

La propuesta fue como respuesta al exhorto de Morena para reasignar presupuesto de Comunicación Social a créditos de vivienda para los periodistas.Las mesas tendrían el objetivo de profundizar en el tema para crear entre todos una propuesta sólida a la que anteceda una reforma legal y presupuestaria, puesto que actualmente los recursos estatales ya están etiquetados para su aplicación.

“Sacaremos las mejores fórmulas reales que soporten a los periodistas que tienen derechos no cubiertos en función de la libertad de expresión (…) no es suficiente con lanzar una propuesta al aire que no tiene pies ni cabeza y que no ha sido dialogada con el gremio”, aseveró Mario Vázquez.

Consideró que el actual exhorto fue hecho al aire y sin consultar a los representantes del gremio, por lo que llamó a que se realicen estas mesas con la participación de periodistas y comunicadores para que sus opiniones permitan enriquecer y garantizar tanto sus derechos laborales como la libertad de expresión y el libre ejercicio de su labor.