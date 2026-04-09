Propone Oscar Avitia tarifa cero en casetas para apoyar al campo en Chihuahua

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La iniciativa busca eliminar peajes a productores y transportistas agrícolas para reducir costos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local de Morena, Óscar Avitia Arellanes, propuso implementar una “Tarifa Cero” en casetas de peaje para productores y transportistas del sector agropecuario en el estado de Chihuahua.

La iniciativa tiene como objetivo reducir los costos de traslado de insumos y productos agrícolas, en beneficio de las familias que dependen de esta actividad económica.

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El legislador señaló que esta demanda ha sido planteada en legislaturas anteriores, y recientemente fue reiterada por productores de distintas regiones, quienes presentaron un padrón de posibles beneficiarios.

“La exención del pago de casetas constituye una prueba real del compromiso con el campo más allá del discurso”

Avitia Arellanes destacó que el sector primario es fundamental para la economía estatal, por lo que consideró necesario impulsar medidas concretas de apoyo ante los desafíos que enfrentan los productores.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la recaudación estimada por casetas estatales en 2026 asciende a 2 mil 162 millones de pesos, aunque el legislador señaló que podría existir margen para absorber el impacto de la propuesta.

Asimismo, indicó que Chihuahua es el único estado que retiene el 100 por ciento de los ingresos de sus casetas, lo que permitiría implementar esquemas de apoyo focalizado sin afectar de manera significativa las finanzas públicas.

La propuesta busca sumarse a otras acciones legislativas orientadas a fortalecer al sector agropecuario, en un contexto marcado por condiciones adversas como la sequía y el incremento en costos de producción.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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