Acorta oposición distancia con Morena en Parral, revela encuesta de Massive Caller

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El partido guinda mantiene el liderazgo en preferencias electorales, aunque PAN y PRI registran avances en el último año.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Morena continúa encabezando las preferencias electorales en Hidalgo del Parral; sin embargo, la ventaja sobre sus principales competidores se redujo durante el último año, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por la firma Massive Caller.

El estudio, levantado el 7 de junio de 2026, ubica a Morena con 29.2 por ciento de la intención de voto, cifra que representa una disminución de 6.3 puntos porcentuales respecto a julio de 2025, cuando alcanzaba alrededor de 35.5 por ciento de las preferencias.

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A pesar de la caída, el partido guinda conserva el primer lugar en el municipio, aunque con una diferencia menor frente a sus adversarios políticos.

El Partido Acción Nacional (PAN) aparece en la segunda posición con 24.6 por ciento, luego de registrar un crecimiento aproximado de 3.6 puntos porcentuales en comparación con las mediciones realizadas un año atrás.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mostró uno de los mayores avances del periodo analizado al pasar de cerca de 15 por ciento a 19.7 por ciento de las preferencias, consolidándose como la tercera fuerza política en Parral.

La encuesta también señala que 12.1 por ciento de los ciudadanos aún no define su intención de voto, porcentaje que podría resultar decisivo conforme avance el proceso electoral y se definan las candidaturas.

En el resto de las preferencias, Movimiento Ciudadano obtuvo 9.8 por ciento; el Partido Verde Ecologista de México alcanzó 3.3 por ciento y el Partido del Trabajo registró 1.3 por ciento.

La medición fue elaborada mediante una muestra de 600 entrevistas, con un margen de error estimado de más/menos 4.3 por ciento, según los datos difundidos por la empresa encuestadora.

Los resultados reflejan un escenario más competitivo rumbo al proceso electoral de 2027 en Parral, donde Morena mantiene la delantera, pero enfrenta una recuperación de PAN y PRI, mientras una parte importante del electorado permanece indecisa.

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