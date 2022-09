Propone Morena utilizar 3 mil mdp disponibles para afectaciones de lluvias

La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, anunció que ante las afectaciones que ha ocasionado las lluvias en el estado, se utilicen los 2 mil 700 millones de pesos disponibles que existen en el presupuesto estatal.

Chihuahua, Chih (ADN / Adriana Saucedo) .- Ante el anuncio de los diputados del PAN, que anunciaron sumar 450 mil pesos para ayudar a las familias afectadas, el coordinador de la bancada Cuauhtémoc Estrada consideró que esta cantidad no es suficiente ante los estragos de las lluvias, por lo que la propuesta de Morena es usar los recursos no etiquetados y de libre disposición que representa realmente un apoyo.

“Eso si podría ser, en verdad, una herramienta que pueda ayudar a todo los chihuahuenses que sufrieron los estragos de las lluvias, es un recurso que está en el presupuesto y puede estar disponible para Chihuahua, sobre todo la cantidad de esos recursos, es realmente adecuado al daño que causaron las lluvias”, indicó el diputado.

En este sentido, ante los próximos eventos patrios por la conmemoración de la Independencia de México, en donde distintas autoridades han anunciado la presentación de artistas que tendrá un costo millonario para los chihuahuenses, la segunda propuesta de Morena es exhortar a la austeridad en gasto que realizarán los municipios y la gobernadora.

“Confundimos los actos cívicos con Julión o con una banda, no tiene que ser esto, podemos seguir celebrando actos sin necesidad de gastar millones de pesos, cuando tenemos gastos apremiantes en el estado… la propuesta a la gobernadora no es que se suspendan los actos cívicos, ni dejar de celebrar los momentos históricos, no confundir con grandes fiestas y pachangas”.

En la Junta de Coordinación Política el diputado presentó la propuesta, y también se hará llegar a las alcaldías y la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“Ese dinero público puede ir a causas más prioritarias, la cantidad que se gasta en esos eventos, por contratación de artistas, sobrepasa por mucho más lo que se puede generar en aportación del empresariado o de los funcionarios, eso no es significativo en comparación con los casi 3 mil millones de pesos y las decenas de millones que gastamos en eventos masivos para los artistas el próximo 15 de septiembre”, sostuvo.

La diputada América García recordó que no solo se trata de los daños en el estado por las lluvias, sino también por eventos fortuitos como el accidente en Villa Ahumada, donde el presidente municipal ha suspendido su informe por solidaridad y congruencia.

