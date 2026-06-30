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La iniciativa busca proteger cauces, arroyos y áreas naturales de los daños ocasionados por el tránsito de vehículos todoterreno.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, con el propósito de restringir la circulación de vehículos todoterreno en cauces de ríos, arroyos y zonas naturales protegidas.

La propuesta plantea modificaciones al artículo 47 Bis de la legislación estatal para establecer que los vehículos 4×4 únicamente puedan transitar por brechas, caminos de terracería o espacios autorizados por las autoridades competentes, siempre que cumplan con los requisitos previstos por la ley.

“La circulación de vehículos motorizados sobre estos cauces genera compactación del suelo, erosión, destrucción de vegetación nativa y fragmentación de corredores biológicos.”

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La iniciativa también contempla prohibir el tránsito de este tipo de vehículos en cauces de arroyos, ríos, cuerpos de agua, áreas naturales protegidas, zonas ribereñas y espacios de preservación ecológica, cuya protección esté prevista en la legislación ambiental o en los programas de ordenamiento ecológico.

De aprobarse la reforma, las autoridades competentes podrán establecer restricciones, horarios y condiciones específicas para el uso de vehículos todoterreno, con el objetivo de proteger los ecosistemas y garantizar la seguridad de las personas.

Pérez Reyes explicó que la propuesta surgió a partir de planteamientos realizados por las organizaciones Salvemos los Cerros de Chihuahua y Colectivo Sierra de Juárez, las cuales han promovido acciones para fortalecer la protección ambiental frente al impacto ocasionado por estos vehículos.

“La suscrita diputada reconoce el valor de la participación ciudadana en la construcción de mejores leyes. La democracia se fortalece cuando la sociedad aporta propuestas para atender problemas públicos.”

La legisladora señaló que la iniciativa busca reforzar el marco jurídico estatal para preservar el equilibrio ecológico y reducir los efectos que el tránsito de vehículos motorizados genera sobre los ecosistemas naturales de Chihuahua.