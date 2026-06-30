Exhorta Congreso a reforzar acciones contra el gusano barrenador del ganado en Chihuahua

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La Diputación Permanente pidió fortalecer la vigilancia sanitaria para proteger el estatus zoosanitario y la actividad ganadera del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a autoridades federales y estatales para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y control sanitario ante el riesgo que representa el gusano barrenador del ganado para el hato pecuario de Chihuahua.

La propuesta fue presentada por el diputado del PAN, Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, quien señaló que la ganadería constituye una de las principales actividades económicas de la entidad y el sustento de miles de familias, por lo que mantener el estatus sanitario resulta fundamental para conservar la competitividad del sector.

“La sanidad animal requiere presencia territorial, capacidad técnica y respuesta oportuna.”

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El legislador destacó que Chihuahua permanece libre de casos de esta plaga, pero advirtió que la confirmación de un caso en el estado de Durango obliga a reforzar las medidas preventivas para evitar su ingreso al territorio estatal.

Ramírez consideró necesario intensificar la vigilancia epidemiológica, la inspección zoosanitaria, el monitoreo permanente y la atención inmediata de posibles casos, además de fortalecer la coordinación entre autoridades, productores y organismos especializados.

El exhorto solicita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), reforzar las acciones de inspección, control sanitario, monitoreo y capacitación dirigidas a los productores pecuarios.

Asimismo, el Congreso pidió al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de las secretarías de Desarrollo Rural y de Hacienda, fortalecer las acciones preventivas y garantizar los recursos necesarios para proteger la actividad ganadera de Chihuahua frente a esta amenaza sanitaria.