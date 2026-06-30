Acusa Cuauhtémoc Estrada a Maru Campos de privilegiar negocios inmobiliarios sobre el gobierno

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El coordinador de Morena en el Congreso afirmó que la gobernadora mantiene participación en una empresa del ramo inmobiliario, con base en sus declaraciones patrimoniales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, acusó a la gobernadora Maru Campos de dedicar tiempo a actividades empresariales relacionadas con el sector inmobiliario, en lugar de atender las necesidades del estado.

Las declaraciones del legislador se producen después de que la mandataria estatal señalara públicamente a la dirigencia nacional de Morena por una presunta comercialización de terrenos en la Sierra Tarahumara.

“Con un gran cinismo actúa y declara la gobernadora Maru Campos… cuando revisamos las declaraciones y la actividad empresarial de la gobernadora advertimos que es ella la que se dedica al ramo inmobiliario.”

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Estrada sostuvo que, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales 2024-2025 de la mandataria, ésta posee el 98 por ciento de las acciones de una empresa inmobiliaria, por lo que cuestionó que critique a integrantes de Morena por presuntas actividades relacionadas con la venta de inmuebles.

El legislador afirmó que la gobernadora destina parte de su tiempo a actividades empresariales y consideró que ello afecta el desempeño de la administración estatal.

“Ahora entendemos por qué no hay gobierno en el estado de Chihuahua. La gobernadora se dedica a hacer negocios, a vender inmuebles.”

El coordinador parlamentario aseguró que los señalamientos se sustentan en la información contenida en las declaraciones patrimoniales presentadas por la propia gobernadora y reiteró sus críticas a la conducción del Gobierno del Estado.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha emitido un posicionamiento en respuesta a estas declaraciones del legislador morenista.