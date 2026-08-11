Respalda Morena Chihuahua resultados federales en reducción de homicidios dolosos

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El partido contrastó las cifras nacionales de seguridad con la situación de violencia que persiste en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua respaldó los resultados presentados por el Gobierno de México en materia de seguridad y destacó la reducción en el promedio diario de homicidios dolosos durante la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el posicionamiento del partido, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, lo que representaría una disminución de 51 por ciento desde el inicio del actual gobierno federal.

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Morena Chihuahua señaló que julio registró el promedio más bajo en los 22 meses de la administración federal y el nivel más bajo desde 2015, por lo que consideró que la estrategia nacional de seguridad muestra avances en la reducción de delitos de alto impacto.

El partido afirmó que, además de la baja en homicidios dolosos, otros delitos de alto impacto habrían disminuido 52 por ciento a nivel nacional, como parte de una estrategia que combina acciones de seguridad con programas sociales, educativos, culturales y de recuperación de espacios públicos.

“Son resultados que hablan de una estrategia que avanza y que está dando resultados en beneficio de las y los mexicanos”.

En el ámbito estatal, Morena Chihuahua contrastó las cifras federales con la situación de violencia en la entidad y sostuvo que Chihuahua continúa entre los primeros lugares nacionales en homicidios, por lo que llamó al Gobierno del Estado a asumir su responsabilidad en materia de seguridad.

El comité estatal también cuestionó la atención del gobierno local frente a fenómenos como la violencia y el desplazamiento forzado, al señalar que las autoridades estatales deben concentrarse en dar resultados a la población chihuahuense.

“No podemos permitir que quienes deben atender la violencia y frenar el desplazamiento forzado se concentren más en sus aspiraciones políticas personales que en dar resultados”.

Morena Chihuahua sostuvo que la estrategia federal parte de la atención a las causas de la violencia, con acciones dirigidas a jóvenes y comunidades mediante educación, empleo, deporte, cultura y recuperación de espacios públicos.

El partido reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señaló que los resultados federales reflejan una política de seguridad basada en coordinación institucional, prevención social y construcción de condiciones de bienestar.

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