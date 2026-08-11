Pide equipo infantil de Tijuana apoyo para salir de Colombia tras sismo

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Leyendas Obeliz quedó varado en Armenia tras ganar un torneo internacional de futsal infantil.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Integrantes del equipo infantil de futsal Leyendas Obeliz, originario de Tijuana, solicitaron apoyo para regresar a México luego de quedar varados en Armenia, Colombia, tras el sismo de magnitud 7.4 registrado el lunes 10 de agosto.

El conjunto bajacaliforniano viajó a territorio colombiano para participar en el torneo internacional International Kids Futsal, celebrado del 5 al 8 de agosto en el Coliseo del Café, donde obtuvo el campeonato antes de enfrentar complicaciones por la emergencia sísmica.

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De acuerdo con los reportes disponibles, la comitiva está integrada por 12 jugadores infantiles, entrenadores y familiares, con un total aproximado de 37 personas que buscan trasladarse a un aeropuerto internacional para regresar a México.

El sismo tuvo afectaciones en distintas zonas de Colombia, incluidas ciudades del eje cafetero, lo que complicó los traslados terrestres desde Armenia hacia Bogotá, una de las rutas consideradas para acceder a vuelos internacionales.

En un video difundido en redes sociales, integrantes del equipo expusieron la incertidumbre que enfrentan ante posibles cambios en vuelos, hospedaje, alimentación y traslados, luego de que la logística inicial de regreso quedara condicionada por los efectos del desastre natural.

“Estamos en una situación complicada debido a un sismo de 7.4 que nos atrapó”.

El director técnico del equipo señaló que la principal preocupación es saber si podrán salir de Armenia y mantener la conexión de regreso prevista, debido a las restricciones y afectaciones en carreteras.

“No sabemos si vamos a perder vuelos o no, no sabemos cuántos días vamos a estar varados acá”.

La emergencia también generó solicitudes de apoyo económico para cubrir gastos no contemplados de hospedaje, alimentos y movilidad, mientras la comitiva mantiene comunicación en busca de una ruta segura para salir de Colombia.

El caso de Leyendas Obeliz ocurre en medio de la atención a personas afectadas por el terremoto, que provocó daños en infraestructura y obligó a las autoridades colombianas a activar medidas de emergencia en las zonas impactadas.

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