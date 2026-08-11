Logra Francisco Sánchez suspensión contra recolección de datos para CURP biométrica

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El diputado de Movimiento Ciudadano informó que un juez federal ordenó proteger a una menor y a su madre.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, informó que obtuvo una suspensión otorgada por un juez federal contra la recolección de datos biométricos de una menor de edad y de su madre para la expedición de la CURP biométrica.

De acuerdo con el legislador chihuahuense, la resolución ordena al Gobierno Federal abstenerse de recabar los datos biométricos de ambas personas, como medida de protección frente a la implementación de este mecanismo de identificación.

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Sánchez Villegas señaló que el fallo también establece que la credencial para votar y el acta de nacimiento de la menor son documentos suficientes para realizar trámites ante cualquier autoridad, sin que se les exija entregar información biométrica.

El diputado sostuvo que la resolución representa un precedente en la defensa de la privacidad, la libertad y los derechos de las familias mexicanas, ante una medida que, desde su perspectiva, pretende concentrar información sensible de la ciudadanía.

“Nuestros datos personales no son propiedad del gobierno y no vamos a permitir que la identidad de nuestros niños y sus familias se convierta en una herramienta de vigilancia y control”.

El legislador de Movimiento Ciudadano afirmó que continuará promoviendo acciones contra lo que ha denominado la Ley Espía, al considerar que la identificación oficial de las personas debe poder realizarse mediante documentos vigentes sin obligar a la entrega de datos biométricos.

Sánchez Villegas insistió en que el debate sobre la CURP biométrica debe centrarse en la protección de datos personales y en los límites del Estado para almacenar información sensible de niñas, niños y familias.

“Este es un triunfo en esta lucha de David contra Goliat”.

El coordinador de la Bancada Naranja afirmó que mantendrá su postura en contra de la concentración de datos biométricos por parte del Gobierno Federal y reiteró que la privacidad y la libertad de las personas no deben ser condicionadas para acceder a trámites oficiales.

La suspensión se da en medio de la discusión nacional sobre la CURP biométrica, instrumento que ha generado posturas encontradas entre quienes lo consideran una herramienta de identidad y quienes advierten riesgos por el manejo de información personal sensible.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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