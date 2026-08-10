Turnan iniciativas para dar autonomía a Fiscalía de Chihuahua

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La Comisión de Gobernación notificó tres propuestas de reforma constitucional para modificar el diseño institucional de la FGE.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado notificaron el turno de diversas iniciativas de reforma constitucional relacionadas con la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

Las propuestas buscan modificar disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y, en uno de los casos, también de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, con el propósito de redefinir el marco institucional del organismo.

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Entre las iniciativas turnadas se encuentra una propuesta del Grupo Parlamentario de Morena para dotar y garantizar autonomía constitucional a la Fiscalía General del Estado, mediante mecanismos de participación ciudadana en la designación de su titular.

De acuerdo con el planteamiento, la reforma busca fortalecer la independencia, autonomía y eficiencia de la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones.

También fue notificada una iniciativa promovida por el diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, y el diputado José Alfredo Chávez Madrid, del PAN, para reformar diversas disposiciones constitucionales con el objetivo de otorgar autonomía a la FGE.

La Comisión recibió además otra propuesta de Morena en materia de fiscalía autónoma, justicia intercultural y acceso a la justicia para personas con discapacidad, la cual contempla reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica de la Fiscalía.

Las iniciativas fueron identificadas como los asuntos 299, 1676 y 1678, y forman parte del proceso legislativo que deberá ser analizado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La discusión sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado se inserta en el debate público sobre independencia institucional, procuración de justicia y mecanismos de control democrático en Chihuahua.

El turno de las iniciativas abre la etapa de análisis legislativo, en la que las y los diputados deberán revisar alcances, coincidencias y diferencias entre las propuestas presentadas por las distintas fuerzas políticas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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